Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kataru formule 1. Dvacetiletý pilot Mercedesu ovládl předposlední podnik sezony o více než 31 sekund před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu. Čtvrtý Max Verstappen z Red Bullu si zajistil konečné druhé místo v šampionátu
Antonelli si připsal desáté vítězství v sezoně i kariéře. „Auto bylo neskutečné. Tempo v závodě bylo neuvěřitelné, hlavně v tom čistém vzduchu v závěrečné části. Mohl jsem tlačit o trochu víc a auto bylo jak na kolejích. Bylo to zatím nejlepší auto v sezoně,“ řekl před televizními kamerami Antonelli.
Vítěz sobotní kvalifikace Russell doplatil na poškozený vůz a přišel o šanci na druhou příčku v MS. Na Verstappena ztrácí nedostižných 34 bodů. „Je to další zářez na seznamu. Celkem to vystihuje letošní rok,“ řekl Russell, který v úvodu najel na kus polystyrenu. „Když jsem vyjel ze zatáčky, všude byly úlomky. Hned jak jsem to trefil, věděl jsem, že je něco špatně. Je to velká škoda. Za pódium jsem rád, ale takhle to dopadnout nemělo,“ uvedl Russell.
Šanci na druhé místo ztratil také Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný světový šampion dojel šestý a od Verstappena ho dělí 41 bodů. Ferrari si nicméně zajistilo konečné druhé místo v Poháru konstruktérů.
Antonelli záhy málem narazil do zdi
Osmadvacetiletý Russell udržel po startu vedení před Antonellim. Loňský mistr světa Lando Norris z McLarenu se propadl na šesté místo. Ještě hůř na tom byl jeho krajan Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil několikrát mimo trať, narazil i do polystyrenové cedule a propadl se na chvost pole.
Jezdci Mercedesu si brzy začali vytvářet náskok v čele. Ve čtvrtém kole zaútočil Antonelli na Russella a málem narazil do zdi. Oba vzápětí dostali od šéfa Tota Wolffa příkaz, aby přestali závodit tak agresivně.
V 11. kole zavedli organizátoři režim virtuálního safety caru, který někteří piloti využili k výměně pneumatik. Zastavili také Russell, Antonelli či Verstappen a do čela se dostal Charles Leclerc. Jezdec Ferrari ale vydržel na první příčce jen chvíli a po nepovedené zastávce v boxech spadl na desáté místo.
Ve 30. kole odstoupil Lance Stroll z Aston Martinu. Kanaďan vzdal už patnáctý závod v sezoně a stanovil nový rekord v historii F1.
Russella zbrzdily problémy s vozem
Vzápětí dostal Russell informaci, že má poškozený vůz, načež se na něj začal dotahovat Antonelli. Ve 35. kole Brit znovu zastavil v boxech, vyměnil pneumatiky a mechanici se mu snažili odstranit nečistoty zaseknuté v podlaze. Podařilo se to ale jen zčásti, Russell ztratil dost času a propadl se na čtvrté místo.
Do lepší pozice se tak dostal Antonelli. Přestože se za něj Russell po zastávkách dalších jezdců vrátil, Ital se mu v závěru závodu vzdaloval. K Russellovi se pak blížil ze třetí příčky Piastri, ani ten se ale k útoku nedostal.
Letošní šampionát formule 1 uzavře příští týden Velká cena Abú Dhabí.
Výsledky Velké ceny Kataru formule 1
Výsledky Velké ceny Kataru formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:23:58,209, 2. Russell (Brit./Mercedes) -31,476, 3. Piastri (Austr./McLaren) -33,017, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,254, 5. Norris (Brit./McLaren) -39,131, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -57,518.
Průběžné pořadí MS (po 22 z 23 závodů): 1. Antonelli 427, 2. Verstappen 316, 3. Russell 282, 4. Hamilton 275, 5. Norris 274, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 256.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 709, 2. Ferrari 531, 3. Red Bull Racing 456, 4. McLaren 456, 5. Racing Bulls 116, 6. Alpine 87.