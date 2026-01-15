Motorsport

Loprais vyhrál další etapu na Dakaru a snížil manko na vedoucího Žalu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Skvělá zpráva ze Saúdské Arábie. Aleš Loprais ovládl 11. etapu Rallye Dakar a po pátém dílčím triumfu je i nadále druhý v kategorii kamionů. Ztrátu na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu, za kterým dvě etapy před koncem zaostává o 16:24 minuty, se mu podařilo mírně stáhnout. Čtvrtý byl ve čtvrteční etapě Martin Šoltys, průběžně pátý je stále Martin Macík.

Účastníci 48. ročníku rallye tentokrát absolvovali 346 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku. Loprais dokázal druhého Žalu porazit o 2:31 minuty, Šoltys byl o další tři minuty zpět. O pomyslné pódium jezdce Buggyry připravila dodatečná penalizace.

„Máme za sebou třetí vítěznou etapu v řadě, z čehož mám radost. Chtěli jsme ale ukrojit více (ze ztráty na Žalu, pozn. red.), ale více to nešlo. Jeli jsme na maximum a pak jsme začali v prachu dojíždět buggyny. Jsem rád za to, že to je, jak to je,“ popsal Loprais na sociálních sítích.

Osobním automobilům kraloval Švéd Mattias Ekström. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, který zajel až sedmnáctý čas s odstupem 12:47 minuty na Ekströma. Pětinásobný vítěz rallye nyní vede o 8:40 minuty před Španělem Nanim Romou. Doposud druhý Henk Lategan z JAR měl problémy a je ze hry o dobrý výsledek.

„Byl to neskutečný mazec“

Český automobilový jezdec Martin Prokop byl o minutu rychlejší než Attíja a obsadil 16. místo. V průběžné klasifikaci je čtyřiadvacátý.

„Byl to neskutečný mazec, obrovský rychlostní průměr. Těžká navigace ve velké rychlosti, takže Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci a my se krásně svezli. Na kamenech jsme hodně zpomalili, tam jsme nechali veškerý čas, protože jsem se bál dalšího defektu, kterých už jsme udělali letos hodně,“ uvedl Prokop s tím, že v kamenité pasáži před sebe pustil Romu, jedoucího stejně jako on s fordem. „Ale jinak mám úsměv na rtech,“ dodal Prokop.

V kategorii motocyklů se dostal do čela Argentinec Luciano Benavides, ale zřejmě i kvůli taktizování Rickyho Brabce z USA. Vítěz z let 2020 a 2024 v závěru zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první. Etapu opanoval jeho krajan Skyler Howes. V celkovém hodnocení Brabec zaostává za Benavidesem o 23 sekund.

Milan Engel byl o 25 minut pomalejší než Howes a průběžně je dvacátý. „Bylo to super, hodně rychlé. Občas jsem soupeře nestíhal, ale snažil jsem se to dohánět v technických pasážích. Docela to upalovalo,“ řekl Engel.

Výsledky 11. etapy Rallye Dakar:

Kamiony:
1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59, 2. Žala (Lit./Iveco) -2:31, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:19, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -5:42, ...7. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -9:17, 11. Valtr (ČR/Iveco) -28:07.

Průběžné pořadí: 1. Žala 51:55:41, 2. Loprais -16:24, 3. Mitchel van den Brink -37:18, ...5. Macík -4:33:02, 7. Valtr -6:00:25.

Automobily (kategorie Ultimate):
1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 2:47:22, 2. Dumas, Winocq (Fr./Ford) -1:22, 3. Sainz, Cruz (Šp./Ford) -2:26, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:43, 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:58, 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -41:03.

Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 44:39:59, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -8:40, 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -18:37, ...24. Prokop, Chytka -4:19:06, 39. Trněný, Pritzl -11:17:02, 40. Zapletal, Sýkora -11:23:22.

Motocykly:
1. Howes (USA/Honda) 3:09:02, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -21, 3. Canet (Fr./KTM) -1:15, ...24. Engel (ČR/Kove) -25:19, 27. Drdaj -33:07, 41. Pabiška (oba ČR/KTM) -52:44.

Průběžné pořadí: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 44:48:48, 2. Brabec (USA/Honda) -23, 3. Schareina (Šp./Honda) -15:16, ...20. Engel -6:22:31, 36. Pabiška -11:58:38, 41. Drdaj -14:37:31.

