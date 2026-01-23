Ferrari dnes představilo monopost SF-26 pro letošní sezonu mistrovství světa formule 1.
Ferrari představilo vůz na novou sezonu F1, pojede v červeno-bílých barvách
Vedle tradiční červené barvy má auto nově v oblasti kokpitu bílé lakování, čímž připomíná mistrovský vůz Nikiho Laudy 312T z roku 1975. Italská stáj prezentovala monopost na svém webu.
Ferrari se pokusí napravit minulý ročník, v němž nevyhrálo jediný závod a skončilo čtvrté v Poháru konstruktérů. Charles Leclerc byl s 242 body pátý, sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton obsadil v premiérovém roce v italském týmu se 156 body šesté místo.
Podle nových pravidel, která začnou platit v této sezoně, je vůz SF-26 kratší, užší a lehčí. Skladbou barev připomíná monopost 312T, s nímž Ferrari slavilo před 51 lety double. Vedle Laudova titulu tehdy získala stáj z Maranella i triumf v Poháru konstruktérů. Ukončila tenkrát jedenáctileté čekání na titul.
Nyní Ferrari čeká na týmový titul už od roku 2008, mezi jezdci ještě o rok déle. Naposledy v jejich voze triumfoval Fin Kimi Räikkönen.
„Sezona 2026 bude určitě velmi vzrušující. Došlo pravděpodobně k největším změnám v regulích za posledních 25 let. Měníme podvozek, motor, baterii, pneumatiky. Musíme v každé oblasti začít od nuly. Zahájení sezony je vždycky vzrušující, ale myslím, že i tahle část je úžasná,“ citoval oficiální web F1 šéfa týmu Frédéricka Vasseura.
Testy před novou sezonou se uskuteční od 11. do 13. února a 18. až 20. února v Bahrajnu. Úvodní závod sezony se uskuteční 8. března v Austrálii.