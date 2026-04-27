U Ledecké nebudou pokračovat lyžařští trenéři Gamper a Bank

Výrazná změna v týmu Ester Ledecké. Skončili lyžařští trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank. Trojnásobná olympijská vítězka jméno nového trenéra oznámí před začátkem další sezony.
Gamper vedl Ledeckou od roku 2020, Bank působil v jejím týmu od sezony 2016/17. „Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař. Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní,“ uvedla Ledecká.
Jednatřicetiletá Ledecká obsadila v uplynulém ročníku SP v alpském lyžování 17. místo, v disciplíně super-G byla pátá. Jedenáctkrát skončila v závodech v první desítce. Na únorových olympijských hrách v Itálii ale vyšla v super-G i v paralelním obřím slalomu na snowboardu medailově naprázdno.
„Ve svěťáku na lyžích jsem tento rok získala jen o deset bodů míň než v mé nejlepší sezoně, odjeli jsme spoustu závodů v top deset. To znamená, že se výkonnost po mém vážném zranění, kdy jsem víc než rok nemohla trénovat, pomalu vrací. To mě samozřejmě těší. Pořád je toho ale hodně, co ještě neumím, i toho, co potřebuji zlepšit a na čem musíme s týmem zapracovat,“ řekla Ledecká.
Ze dvou představení na snowboardu jednou vyhrála a podruhé byla pátá. „Většina fanoušků a veřejnosti by asi byla radši, kdyby to pořadí bylo naopak. Ale za vítězství ve Světovém poháru jsem i tak ráda. A popravdě jsem si užila i olympiádu, protože těch snowboardových závodů nebylo moc. Dopadlo to, jak dopadlo, a věřím, že mě to nakopne dál,“ vrací se k olympijskému nezdaru, když jako hlavní favoritka vypadla v Livignu ve čtvrtfinále.
Testování lyží s potenciálním novým trenérem
Dvojnásobná olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 nyní hledá nového trenéra. S jedním z kandidátů byla před několika dny testovat nové lyže v Itálii.
„Bylo to senzační. Po podpisu smlouvy, respektive před sezonou vám velice ráda prozradím, o koho jde. Nový trenér už si k sobě našel i asistenta, kterého jsem také měla šanci při trénincích poznat,“ uvedla Ledecká.
V další sezoně plánuje dál závodit na lyžích i na snowboardu. „Jsem ráda, že si zazávodím jak na lyžích, tak na prkně, protože termín mistrovství světa na snowboardu se nekryje s termínem mistrovství světa na lyžích. To je ale daleko. S trenérem Justinem Reiterem si teď plánujeme jen dlouhý a zasloužený odpočinek,“ doplnila Ledecká.