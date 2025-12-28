V Oberstdorfu začíná 74. ročník Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích a po čtyřech letech by se ho měli zúčastnit dva čeští reprezentanti. Zatímco tradiční aktér Roman Koudelka bude v soutěži o Zlatého orla bojovat od úvodního podniku, David Rygl by se měl připojit na závěrečné podniky v Innsbrucku a Bischofshofenu. Titul obhajuje Rakušan Daniel Tschofenig, favoritem je Slovinec Domen Prevc. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Startuje Turné čtyř můstků, po čtyřech letech s dvěma Čechy. Favoritem je Prevc
Pro Koudelku jde o 17. start v Turné čtyř můstků. Šestatřicetiletý rodák z Turnova se pokusí získat další body do Světového poháru. Dosud uspěl jen na začátku prosince ve Wisle, kde vybojoval dva body za 29. místo. Vloni Koudelka zaznamenal tři body za 28. místo v Innsbrucku.
Koudelkovým maximem v soutěži je páté místo, které obsadil v letech 2012 a 2019. Z Čechů ovládl Turné čtyř můstků v roce 1971 Jiří Raška, v roce 2006 se Jakub Janda podělil o prvenství s Finem Jannem Ahonenem.
Z českých závodníků by Koudelka nemusel startovat sám. V novém roce by se k němu měl připojit v Innsbrucku a Bischofshofenu dvacetiletý Rygl. Vnuk světového šampiona v severské kombinaci Ladislava Rygla a synovec bývalého sdruženáře Ladislava Rygla mladšího se do té doby představí ještě na Kontinentálním poháru v Engelbergu, potvrdil to webu skoky.net.
Češi by mohli mít více zástupců na Turné čtyř můstků poprvé od roku 2021. Tehdy s Koudelkou bojovali také Viktor Polášek a Filip Sakala.
Favoritem na zisk Zlatého orla bude lídr Světového poháru Prevc, který v prosinci vyhrál pět ze šesti závodů. Dvojnásobný mistr světa z letošního šampionátu v Trondheimu může navázat na triumf staršího bratra Petera ze sezony 2015/16. Stali by se první bratrskou dvojicí v historii, která by prestižní podnik ovládla.
Hlavním Prevcovým vyzyvatelem by měl být Rjoju Kobajaši. Devětadvacetiletý Japonec se pokusí navázat na triumfy z let 2019, 2022 a 2024. Čtvrtým vítězstvím by vyrovnal Němce Jense Weissfloga, absolutním rekordmanem je s pěti tituly Ahonen. Kobajašiho povzbudil i předvánoční triumf na Světovém poháru v Engelbergu, kde přerušil Prevcovu šňůru pěti výher.
Mezi další kandidáty se řadí Prevcův krajan Anže Lanišek či Němci Phillip Raimund a Felix Hoffmann. Obhájce prvenství Tschofenig sice vyhrál úvodní podnik SP v Lillehammeru, poté se už ale na stupně vítězů nedostal. V průběžném pořadí seriálu mu patří osmé místo.
Turné se skáče speciálním systémem. Z kvalifikace postoupí do hlavního závodu čtyřicet nejlepších a elitní desítka ze Světového poháru. První kolo se uskuteční vyřazovací formou, do druhé části projde 25 vítězů a pět nejlepších poražených. Druhé kolo se pak skáče od třicátého po prvního.
Po závodě v Oberstdorfu, který začne nedělní kvalifikací, bude věhlasný skokanský podnik pokračovat 31. prosince a 1. ledna v Garmisch-Partenkirchenu. Soutěž se poté přesune do Rakouska. Závod v Innsbrucku se uskuteční 3. a 4. ledna a Turné čtyř můstků vyvrcholí 6. ledna v Bischofshofenu.
Program vysílání Turné čtyř můstků
Pondělí 29. 12., 16:20 – ČT sport Plus – Oberstdorf
Čtvrtek 1. 1., 13:50 – ČT sport – Garmisch-Partenkirchen
Neděle 4. 1., 13:20 – ČT sport – Innsbruck
Pondělí 5. 1., 16:20 – ČT sport – Bischofshofen
Úterý 6. 1., 16:20 – ČT sport – Bischofshofen