Stále mi někdo gratuluje, přiznává Maděrová po životní sezoně. Na tu další už cítí motivaci

Na slavnostním galavečeru Svazu lyžařů České republiky převzala svou premiérovou korunu poté, co ovládla anketu Král bílé stopy. Snowboardistka Zuzana Maděrová prožila přelomovou sezonu, v níž získala olympijské zlato, a motivace jí nechybí ani do sezony nadcházející. Touží po úspěchu v celkovém hodnocení Světového poháru a ráda by si připsala i premiérovou výhru v závodě elitního seriálu.
„Já nikdy s další motivací neměla problém. Furt chci víc a být stále lepší. Už se strašně těším na příští sezonu, kde budeme závodit, bude mistrovství světa, budou svěťáky a chtěla bych nějaké co nejlepší umístění v celkovém hodnocení ve Světovém poháru. Ideálně medailové,“ přála si Maděrová.
Životní triumf si připsala v únoru v Itálii a změnil jí život. Rychle si musela zvyknout na výrazně větší pozornost médií, ale i fanoušků. „Jak často mi někdo gratuluje? Stále dost často. I když samozřejmě méně než po olympiádě. Spoustu lidí jsem ale ještě nestihla potkat. Je to skvělé,“ řekla liberecká rodačka, která gratulace k úspěchu přijímala i na lyžařském galavečeru.
Zásluhu na tom, že všechno organizačně zvládá, má i sestra Anna. „Hodně mi pomáhá. Bez ní bych to asi nezvládla. Já jsem dva dny po olympiádě všechno přehodila na ni a díky tomu mám dost prostoru na svůj trénink,“ pochvalovala si Maděrová.
Po sezoně si našla čas i na odpočinek. Na tři týdny odjela do Františkových Lázní. Týden byla s přítelem, týden s maminkou a týden sama. „Bylo to skvělé. Měli jsme dost času na sebe i já sama na sebe. Krásně jsem si odpočinula,“ vzpomínala.
Od začátku dubna už se opět naplno připravuje na sezonu. Pro korunku královny bílé stopy si přiletěla z Francie, kde v současnosti trénuje. „Budeme tam do konce června a potom červenec, srpen budeme mít přípravu v Liberci na Dukle,“ popsala plány.
Maděrová je olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu, jehož budoucnost pod pěti kruhy je vážně ohrožená. Mezinárodní olympijský výbor bude jednat o tom, zda disciplína zůstane v programu i na hrách za čtyři roky ve Francii.
„Já jsem optimista. Věřím, že tam budeme, ale žádné informace nemám,“ řekla s tím, že budoucnost svého sportu však příliš neřeší. „Nemám žádný záložní plán. Jak říká moje ségra: já nikdy nemám plán B, protože kdo má plán B, nevěří plánu A,“ pousmála se Maděrová.