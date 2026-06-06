Snowboarding

Stále mi někdo gratuluje, přiznává Maděrová po životní sezoně. Na tu další už cítí motivaci


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Na slavnostním galavečeru Svazu lyžařů České republiky převzala svou premiérovou korunu poté, co ovládla anketu Král bílé stopy. Snowboardistka Zuzana Maděrová prožila přelomovou sezonu, v níž získala olympijské zlato, a motivace jí nechybí ani do sezony nadcházející. Touží po úspěchu v celkovém hodnocení Světového poháru a ráda by si připsala i premiérovou výhru v závodě elitního seriálu.

„Já nikdy s další motivací neměla problém. Furt chci víc a být stále lepší. Už se strašně těším na příští sezonu, kde budeme závodit, bude mistrovství světa, budou svěťáky a chtěla bych nějaké co nejlepší umístění v celkovém hodnocení ve Světovém poháru. Ideálně medailové,“ přála si Maděrová.

Životní triumf si připsala v únoru v Itálii a změnil jí život. Rychle si musela zvyknout na výrazně větší pozornost médií, ale i fanoušků. „Jak často mi někdo gratuluje? Stále dost často. I když samozřejmě méně než po olympiádě. Spoustu lidí jsem ale ještě nestihla potkat. Je to skvělé,“ řekla liberecká rodačka, která gratulace k úspěchu přijímala i na lyžařském galavečeru.

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Zásluhu na tom, že všechno organizačně zvládá, má i sestra Anna. „Hodně mi pomáhá. Bez ní bych to asi nezvládla. Já jsem dva dny po olympiádě všechno přehodila na ni a díky tomu mám dost prostoru na svůj trénink,“ pochvalovala si Maděrová.

Po sezoně si našla čas i na odpočinek. Na tři týdny odjela do Františkových Lázní. Týden byla s přítelem, týden s maminkou a týden sama. „Bylo to skvělé. Měli jsme dost času na sebe i já sama na sebe. Krásně jsem si odpočinula,“ vzpomínala.

Od začátku dubna už se opět naplno připravuje na sezonu. Pro korunku královny bílé stopy si přiletěla z Francie, kde v současnosti trénuje. „Budeme tam do konce června a potom červenec, srpen budeme mít přípravu v Liberci na Dukle,“ popsala plány.

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Maděrová je olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu, jehož budoucnost pod pěti kruhy je vážně ohrožená. Mezinárodní olympijský výbor bude jednat o tom, zda disciplína zůstane v programu i na hrách za čtyři roky ve Francii.

„Já jsem optimista. Věřím, že tam budeme, ale žádné informace nemám,“ řekla s tím, že budoucnost svého sportu však příliš neřeší. „Nemám žádný záložní plán. Jak říká moje ségra: já nikdy nemám plán B, protože kdo má plán B, nevěří plánu A,“ pousmála se Maděrová.

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