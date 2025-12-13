Sledujete naše zimní kontinuální vysílání a chcete si s námi zasoutěžit? Máme pro vás soutěž o zajímavé ceny! Stačí správně odpovědět na otázku.
Soutěž ke kontinuálnímu studiu – 13. a 14. 12.
Kdy se konal poprvé SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně?
A) 2005
B) 2006
Vaše odpovědi posílejte ve tvaru CTSPORT mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do nedělní půlnoci. Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha.
Ze všech správných odpovědí vybereme vždy 6 výherců, první vyhraje RAŠKOVKU, druhý rukavice, třetí šálu – vše z olympijské kolekce České republiky od Alpine Pro, čtvrtý dvě víkendové vstupenky na SP ve Špindlerově mlýně 24.–25. ledna, pátý dvě víkendové vstupenky na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 22.–25. ledna a šestý biatlon do obýváku.
Olympijské hry i oba Světové poháry uvidíte v roce 2026 na obrazovkách České televize.
Správnou odpověď a výherce zveřejníme po skončení soutěže na stránkách ČT sport.