Soutěž ke kontinuálnímu studiu – 13. a 14. 12.


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Sledujete naše zimní kontinuální vysílání a chcete si s námi zasoutěžit? Máme pro vás soutěž o zajímavé ceny! Stačí správně odpovědět na otázku.

Kdy se konal poprvé SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně?

A) 2005

B) 2006

Vaše odpovědi posílejte ve tvaru CTSPORT mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do nedělní půlnoci. Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Ze všech správných odpovědí vybereme vždy 6 výherců, první vyhraje RAŠKOVKU, druhý rukavice, třetí šálu – vše z olympijské kolekce České republiky od Alpine Pro, čtvrtý dvě víkendové vstupenky na SP ve Špindlerově mlýně 24.–25. ledna, pátý dvě víkendové vstupenky na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 22.–25. ledna a šestý biatlon do obýváku.

Olympijské hry i oba Světové poháry uvidíte v roce 2026 na obrazovkách České televize.

Správnou odpověď a výherce zveřejníme po skončení soutěže na stránkách ČT sport.

