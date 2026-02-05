Světová antidopingová agentura (WADA) se bude zabývat nedávnými informacemi německého deníku Bild, podle nějž si skokani na lyžích ve snaze dosáhnout lepších výkonů aplikují do penisu kyselinu hyaluronovou.
Podvádějí skokani na lyžích aplikováním injekcí do penisu?
Aplikací se penis dočasně zvětší, což samozřejmě přináší zdravotní rizika. Ale jakou to může přinést sportovcům výhodu?
Už loni schytali norští skokani Marius Lindvik a Johann André Forfang tříměsíční distanc za nelegální manipulaci s kombinézami a pro jejich hlavního trenéra Magnuse Brevika, jeho asistenta Thomase Lobbena a člena servisního týmu Adriana Liveltena skandál skončil zákazem činnosti na rok a půl. Norský tým totiž během MS v Trondheimu nelegálně upravoval švy kombinéz v oblasti rozkroku. Tyto úpravy kombinézy zvětšily, a ty pak díky větší ploše působící jako křídlo snižovaly rychlost klesání skokanů.
Studie publikovaná ve vědeckém časopise Frontiers zjistila, že každé zvětšení obvodu kombinézy o dva centimetry snižuje aerodynamický odpor o čtyři procenta a zvyšuje vztlak o pět procent. Taková změna podle autorů může prodloužit skok téměř o šest metrů.
Deník Bild nyní tvrdí, že skokani přišli s novým způsobem, jak oblafnout skener, který měří parametry těla pro výrobu kombinéz. Údajně si do penisu aplikují zmíněnou kyselinu nebo do spodního prádla vkládají hmotu, aby byly rozměry dočasně větší a kombinézy následně volnější.
Tato tvrzení zatím nejsou podložena žádnými přímými důkazy. Podle pravidel WADA však je zakázána jakákoli metoda, která ohrožuje zdraví sportovce a odporuje duchu sportu.
Prezident WADA Witold Banka i generální ředitel agentury Olivier Niggli slíbili, že se věcí budou zabývat, nicméně připouštějí, že o takové metodě slyší poprvé.