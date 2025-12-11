Česká alpská lyžařka Ester Ledecká byla druhá v tréninku před úvodním pátečním sjezdem sezony. Švýcarka Joana Hählenová zvítězila o 13 setin před Češkou. Trénink byl přerušen na 30 minut kvůli pádu dvojnásobné olympijské vítězky Michelle Gisinové, kterou čeká operace krční páteře.
Ledecká skončila druhá v tréninku na sjezd SP. Gisinová utrpěla těžký pád
Ledecká ve středečním tréninku skončila na 32. místě. O den později zrychlila a od prvního místa ji dělilo 13 setin. Třetí Italku Sofii Goggiaovou porazila o osm setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková ztratila na Hählenovou 2,93 sekundy a zařadila se na 44. místo.
Trénink poznamenal těžký pád dvojnásobné olympijské vítězky Michelle Gisinové. Dvaatřicetiletá Švýcarka ztratila na domácí sjezdovce ve spodní třetině trati ve vysoké rychlosti kontrolu nad lyžemi, prorazila ochrannou síť a zastavila se až ve druhé. Záchranáři ji při vědomí vrtulníkem přepravili do nemocnice v Curychu.
Gisinová utrpěla zranění pravého zápěstí, levého kolena a krční páteře, se kterou se ještě dnes podrobí operaci. „Je ve stabilizovaném stavu a rukama i nohama může normálně hýbat,“ uvedl švýcarský lyžařský svaz.
Po Gisinové startující Lindsey Vonnová, která suverénně ovládla středeční trénink, musela svou jízdu na pokyn pořadatelů přerušit. Jednačtyřicetiletá Američanka první trénink vyhrála s náskokem 59 setin.
Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek a v sobotu jsou ve Švýcarsku na programu dva sjezdy, v neděli bude následovat superobří slalom.