Lyžování a snowboarding

Gutová-Behramiová už do závodů SP nezasáhne, ukončila kariéru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lara Gutová-Behramiová se rozhodla ukončit v 35 letech kariéru. Švýcarská lyžařka přišla o většinu uplynulé olympijské sezony, která měla být její rozlučková, kvůli vážnému zranění kolena z listopadového tréninku na SP v Copper Mountain. Během své úspěšné kariéry zazářila mimo jiné dvěma tituly z mistrovství světa, olympijským zlatem či dvěma křišťálovými glóby za celkové vítězství ve Světovém poháru.

Definitivní tečku za kariérou po zranění v Copper Mountain ještě udělat nechtěla a chtěla si dopřát prostor pro případný návrat. K tomu už ale nedojde.

Rodačka z Ticina se během 18 sezon mezi světovou elitou stala jednou z nejúspěšnějších švýcarských reprezentantek v alpském lyžování.

Ve sbírce má tři olympijské medaile včetně zlata za superobří slalom v Pekingu 2022 a devět cenných kovů ze světových šampionátů s tituly za super-G a obří slalom z roku 2021.

Světový pohár celkově ovládla v letech 2016 a 2024, na kontě má 101 umístění na stupních vítězů, což je jen o jedno méně než legendární Vreni Schneiderová.

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