Vítězem prvního závodu Turné čtyř můstků je Domen Prevc. Lídr průběžného pořadí Světového poháru se v obou kolech dostal za 140 metrů a v Oberstdorfu zvítězil s velkým náskokem sedmnácti bodů před Danielem Tschofenigem. Roman Koudelka skončil na 40. pozici.
Domen Prevc nenechal v Oberstdorfu nikoho na pochybách
O druhou pozici se Tschofenig původně dělil s dalším slovinským skokanem Timim Zajcem, který však byl kvůli rozměrům kombinézy diskvalifikován. Na třetí místo se posunul domácí Němec Felix Hoffmann.
Koudelka, který do závodu postoupil z 48. pozice v nedělní kvalifikaci, skočil v silném zadním větru 114 metrů. Tschofenig před 25 tisíci diváků doletěl na 132 metrů. Koudelka se nevešel ani mezi nejlepší pětici poražených, kteří doplnili finálovou třicítku. V této sezoně Světového poháru bodoval jen na začátku prosince ve Wisle, kde obsadil 29. místo.
Šestadvacetiletý mistr světa Prevc skočil v úvodním kole 141,5 metru, i v druhém předvedl nejdelší pokus 140 metrů. Jako jediný v součtu překonal hranici 300 bodů a stal se prvním Slovincem, který závod v Oberstdorfu vyhrál. Tschofenig se na druhou pozici posunul ze čtvrtého místa, zatímco jeho krajanům Janu Hörlovi ani Jonasi Schusterovi druhé kolo nevyšlo.
„Konečně se mi tady podařilo zlomit prokletí slovinských skokanů,“ řekl Prevc se smíchem. „Jsem moc rád, že se mi povedlo předvést dva dobré skoky,“ uvedl po svém premiérovém umístění na stupních vítězů na Turné.
Jeho nejlepším výsledkem dosud bylo čtvrté místo v Bischofshofenu v sezoně 2016/17, kdy také vedl Světový pohár. V něm nyní vyhrál šestý z posledních sedmi závodů. „Může to všechno vypadat jednoduše, ale hlavou mi běhají tisíce myšlenek. Snažím se zůstat soustředěný. Dnes jsem se cítil skvěle,“ pochvaloval si Prevc.
Spokojený byl i Tschofenig, kterému se v poslední době nedařilo. „Po těch těžkých týdnech se takhle vrátit na Turné čtyř můstků je neuvěřitelné. Byl to jeden z mých nejlepších závodů za dlouhou dobu,“ řekl vítěz minulého ročníku Světového poháru, který se prosadil na pódium poprvé od vítězství v úvodním závodu sezony v Lillehammeru. „Turné čtyř můstků není sprint, je to maraton. Prevc nechybuje, jede prostě jeden skok za druhým. Musíme doufat, že nějaké chyby udělá,“ dodal sedmý muž průběžného pořadí SP.
Turné se nyní přesune do dalšího německého dějiště Garmisch-Partenkirchenu, kde se ve středu bude skákat kvalifikace a na Nový rok závodit. V Rakousku pak bude 74. ročník soutěže pokračovat 4. ledna v Innsbrucku a skončí 6. ledna v Bischofshofenu.
Výsledky Turné čtyř můstků
1. D. Prevc (Slovin.) 316,7 b. (141,5+140 m), 2. Tschofenig (Rak.) 299,2 (132+134), 3. Hoffmann (Něm.) 297,3 (132,5+136), 4. Hörl (Rak.) 297,1 (136,5+133), 5. Raimund (Něm.) 295,6 (136+133), 6. R. Kobajaši (Jap.) 295,0 (133+136), ...39. Koudelka (ČR) 114,0 (114).
Průběžné pořadí SP (po 12 z 33 závodů): 1. Prevc 950, 2. R. Kobajaši 691, 3. Raimund 545, 4. Lanišek (Slovin.) 530, 5. Nikaido (Jap.) 479, 6. Hoffmann 465, ...54. Koudelka 2.