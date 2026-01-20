Julia Scheibová vyhrála v Kronplatzu obří slalom Světového poháru a díky čtvrtému vítězství v sezoně si upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny. Česká reprezentantka Adriana Jelínková úvodní jízdu nedokončila.
Brankami v Kronplatzu projela nejrychleji Scheibová, Brignoneová slaví návrat
Úspěšný návrat do Světového poháru po téměř roční pauze zaviněné vážným zraněním prožila dvojnásobná mistryně světa Federica Brignoneová, která obsadila šesté místo.
Sedmadvacetiletá Rakušanka Scheibová zaútočila ve finále ze třetího místa a díky nejrychlejšímu času druhého kola se probojovala na nejvyšší stupínek. Druhou Camille Rastovou ze Švýcarska porazila o 37 setin, třetí skončila olympijská šampionka Sara Hectorová, která neudržela vedení z první jízdy. Čtvrtá byla vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru Mikaela Shiffrinová z USA.
Obhájkyně velkého Křišťálového glóbu za minulou sezonu Brignoneová se na závodní svahy vrátila po 292 dnech od komplikované zlomeniny nohy. Po prvním kole figurovala na sedmém místě, ve druhé jízdě se před domácími fanoušky ještě o jednu příčku posunula.
V závodě, který brala v první řadě jako test své připravenosti na olympijský start, za vítězkou zaostala o 1,23 sekundy. „Když jsem vysunula hůlky ze startovní brány, říkala jsem si, že si nejsem jistá, jestli jsem připravená. Třásly se mi ruce,“ přiznala Brignoneová nervozitu před prvním kolem. Ještě v říjnu nezvládla ani 10 minut běhu.
Na lyžích zatím absolvovala jen 13 plnohodnotných tréninkových dnů. „Jsem ráda, že jsem před ZOH zvládla alespoň jeden závod. Nevěděla jsem, jak moje tělo zareaguje,“ řekla. „Ale jsem nadšená. Je to jako krásný sen,“ dodala. Nyní se chce znovu věnovat tréninku a zastávku SP ve Špindlerově Mlýně vynechá.
Klobouk před ní smekl i krajan Jannik Sinner, který její návrat sledoval na Australian Open v Melbourne. „Dokázala něco neuvěřitelného, co se jen tak někomu nepovede,“ řekl hvězdný tenista, jenž v dětství sbíral úspěchy i na lyžích. „Vím, jak tvrdě dřela a jak moc trpěla,“ dodal.
V cílovém prostoru Brignoneová sbírala obdiv také od soupeřek. „Je to úžasné. To, že zajela takhle dobře po minimálním tréninku, je šílené,“ uvedla Hectorová.
Výsledky SP v Kronplatzu – obří slalom žen
1. Scheibová (Rak.) 2:19,85 (1:13,93+1:05,92), 2. Rastová (Švýc.) -0,37 (1:13,54+1:06,53), 3. Hectorová (Švéd.) -0,46 (1:13,54+1:06,77), 4. Shiffrinová (USA) -0,86 (1:14,43+1:06,28), 5. Gasienicová-Danielová (Pol.) -1,01 (1:14,63+1:06,23), 6. Brignoneová (It.) -1,23 (1:14,72+1:06,36), ... Jelínková (ČR) nedokončila 1. kolo.
Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Scheibová 560, 2. Rastová 421, 3. Hectorová 329, 4. Robinsonová (N. Zél.) 312, 5. Shiffrinová 293, 6. Moltzanová (USA) 232.
Průběžné pořadí SP (po 22 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 973, 2. Rastová 833, 3. Aicherová (Něm.) 598, 4. Vonnová (USA) 590, 5. Scheibová 560, 6. Moltzanová 534, ... 23. Ledecká (ČR) 208.