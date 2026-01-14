Mistrovství Evropy bude pro krasobruslaře generálkou na zimní olympijské hry. Týká se to i tanečníků Kateřiny a Daniela Mrázkových a Natálie a Filipa Taschlerových, kteří budou jako jediní čeští reprezentanti závodit pod pěti kruhy v Miláně. Na ME budou ještě startovat Barbora Vránková a Georgii Reshtenko v kategoriích jednotlivců a sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař. Přímé přenosy z britského Sheffieldu sledujte na ČT2, ČT sport a ČT sport Plus.
Začíná generálka na olympijský Milán. ME se účastní i osm českých krasobruslařů
Oba české taneční páry na podzim závodily v Grand Prix, nejlepším umístěním bylo čtvrté místo Taschlerových na NHK Trophy. Z prosincového mistrovství republiky si titul odvezli jejich mladší kolegové Mrázkovi. Juniorští mistři světa z roku 2023 se od té doby připravovali na své základně v Itálii.
„Od republiky jsme se snažili doladit ještě nějaké detaily v obou programech – vylepšit zvedačky a zapracovat na celkové fyzické kondici,“ uvedli Mrázkovi, kteří předloni debutovali na ME devátým místem. Loni byli dvanáctí.
Taschlerovy čeká první šampionát po stěhování z Itálie do Helsinek, kde trénují od loňského léta. Po mistrovství ČR měli v tréninku pauzu vinou partnerova onemocnění a akcí spojených s březnovým MS v Praze, které Taschlerová absolvovala.
„Mezi svátky jsme pak díky našemu klubu mohli trénovat v Brně, před Silvestrem jsme se přesunuli zpět do Finska. Příprava byla náročná, ale produktivní. Zároveň jsme se snažili i odpočívat a pracovat i na naší mentální kondici, protože druhá půlka sezony bude náročná,“ uvedli.
Favoritem kategorie tanečních párů bude nově složený francouzský pár, v němž olympijský vítěz z Pekingu 2022 Guillaume Cizeron spojil síly s Laurence Fournierovou Beaudryovou. V premiérové společné sezoně vyhráli oba své závody Grand Prix a byli druzí ve finále seriálu. Titul budou obhajovat Italové Charlene Guignardová, Marco Fabbri. Mezi adepty na medaile patří domácí pár Lilah Fearová, Lewis Gibson.
Jako první z českých reprezentantů vstoupí do ME sportovní dvojice Valesiová, Bidař, která pojede ve středu krátký program. Mají za sebou přes rok společného tréninku a čeká je debut na vrcholné akci.
„Moc se těšíme, hlavně Anna, protože pro ni to bude vůbec první mistrovství Evropy. Po mistrovství republiky jsme se hned vrátili do Bergama do plného tréninku. Jen během Vánoc jsme měli tři dny volna, jinak jsme se připravovali naplno, protože mistrovství Evropy je letos opět velmi brzy. Vše ale proběhlo v pořádku a teď už jen doufáme, že se nám to podaří předvést i v závodě,“ řekl někdejší juniorský mistr světa Bidař. Na ME byl naposledy v roce 2024 třináctý s Jelizavetou Žukovou.
Evropský titul budou obhajovat němečtí reprezentanti Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin. Loni jim na ME nejvíce konkurovali Italové Sara Contiová a Niccolo Macii, kteří ale tentokrát závodit nebudou. Z medailistů z ME 2025 tak už jsou ve startovním poli jen Gruzínci Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava.
Program ME v krasobruslení:
Středa 14. ledna: 14:00 sportovní dvojice – krátký program (13:55 na ČT2 a ČT sport Plus), 18:00 ženy – krátký program (17:55 na ČT sport Plus).
Čtvrtek 15. ledna: 14:00 muži – krátký program (13:55 na ČT sport Plus), 20:00 sportovní dvojice – volný program (19:55 na ČT sport).
Pátek 16. ledna: 13:00 taneční páry – rytmický tanec (12:55 na ČT sport Plus), 19:00 ženy – volný program (18:55 na ČT sport).
Sobota 17. ledna: 14:00 muži – volný program (13:55 na ČT2 a ČT sport Plus), 19:30 taneční páry – volný tanec (19:25 na ČT sport Plus).
Ve středu večer nastoupí ke krátkému programu Vránková. Zatím na ME závodila jen v roce 2024, kdy obsadila 24. místo. V ženském startovním poli jsou poslední tři evropské šampionky – Anastasija Gubanovová z Gruzie, Belgičanka Loena Hendrickxová a Estonka Nina Petrokinová. Hendrickxová s Petrokinovou, které ovládly ME v letech 2024 a 2025, se vracejí po zranění.
Na čtvrté ME se chystá Reshtenko. Třiadvacetiletý český reprezentant, svěřenec někdejšího evropského medailisty Michala Březiny, předloni překvapil devátým místem. Loni se ale propadl na 23. pozici. „Už jsem si v Sheffieldu vyzkoušel i led v hlavní hale během tréninku. Pokaždé je jiný, chce si na něj zvyknout, ale formu mám dobrou a na závody se moc těším,“ uvedl.
Před rokem ME překvapivě ovládl Švýcar Lukas Britschgi. V aktuální sezoně získal nejvyšší známku z evropských krasobruslařů Ital Daniel Grassl, vicemistr Evropy z roku 2022. Šampionát vynechává dvojnásobný šampion Adam Siao Him Fa, takže čest francouzských barev bude hájit zejména nevyzpytatelný Kevin Aymoz.