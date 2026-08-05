Mrázkovi o spolupráci s legendárním Deanem: Náročné, ale zajímavé a přínosné

Kateřina a Daniel Mrázkovi v minulé krasobruslařské sezoně bavili svět nápaditou Malagueňou, na novou sezonu připravují další kreativní tance, které trénovali i s legendárním Christopherem Deanem.
Sourozenci strávili s Deanem týden. Pracovali s ním na detailech, které dál zařazují do svých choreografií. Spolupráce byla nápadem trenéra Mrázkových Mattea Zanniho. Deanovi se líbila choreografie českého páru a domluvili se, že by mohli zkusit něco nového. Nedělali s ním ovšem celou choreografii, zkoušeli spíš zajímavé prvky, které se potom snažili se Zannim do programu napasovat.
„Je fakt obdivuhodné, že je stále schopen dělat všechny ty triky, protože když se mnou něco dělal, jak mě zvedal, tak bylo cítit, že ví, jak to dělá a že to má v ruce. Takže to bylo zajímavé. On to každý dělá trochu jinak, takže pro mě bylo zajímavé cítit, že má někdo jiný styl. A třeba mi také mohl říct, co dělám špatně, takže to bylo pro mě hodně naučné,“ připouští Mrázková.
„Byla to pro nás ze začátku taková nekomfortní zóna. Když jsme začínali, tak i to juniorské mistrovství světa jsme vyhráli na jednoduchých bruslařských věcech. Nebyl to žádný super komplexní obtížný program, bylo to spíš dělané na kvalitu bruslení. A každou sezonu se snažíme něco přidávat, takže tohle bylo pro nás dost nekomfortní, protože ty různé poskůčky a zvedačky nemáme zažité,“ dodává Mrázek.
Zároveň ale připouští, že jim toho spolupráce s Deanem hodně přinesla. „Všechno, co nacvičíme, se třeba bude hodit i do příští sezony nebo do sezony za tři roky, takže všechno můžeme využít,“ poznamenal.
Kateřina Mrázková upřesňuje, že Deanův styl bruslení je jiný, než je teď. „Má takové zvláštní držení a různě chytá nohy a podobně. Takže to pro nás vlastně bylo docela náročné na začátku, ale myslím, že to bylo zajímavé,“ říká. I Mrázek potvrzuje, že se krasobruslení vyvinulo trochu jinam, nicméně se Deana například ptali na věci, které jim ještě tolik nejdou.
Deanovy rady se mohou české dvojici hodit i proto, že olympijský šampion ze Sarajeva byl mistrem povinných tanců. Jeden z nich, zlatý valčík, musejí zapracovat do rytmického tance nové sezony.
„Teď je třeba valčík povinný tanec, takže jsme se ho ptali a dělali jsme s ním pár valčíkových cvičení. Něco nám ukázal, něco s Káťou dělal, takže pak Káťa mi třeba může říct ‚tohle děláš blbě‘ a tak,“ říká s úsměvem Daniel Mrázek. Mrázková připouští, že to, co s Deanem trénovali, se určitě zlepšilo. Nepoužili ale všechno, protože toho dělali strašně moc.
Jako každý rok se změnila pravidla a Mrázkovi mění své tance. Letos se chtějí ukázat v úplně novém světle. „Bude to takový program spojený s přírodou, s rituály a myslím si, že možná to bude trošku jiné, než na co jsou diváci normálně zvyklí,“ uzavírá Mrázek.