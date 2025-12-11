Ve dvaadvaceti opustil v létě Kladno a vydal se do Finska na zkušenou. Obránce Jiří Ticháček zkouší, jak chutná hokej v Kärpät Oulu, a zjistil, že je to změna, ale v novém působišti je přesto spokojený. Jen výsledky by mohly být lepší. Nyní se ale připravuje v Liberci s reprezentací na Švýcarské hry.
V Oulu je všechno v pohodě, jen se nám nedaří, říká Ticháček
„Je to úplně něco jiného, jiný hokej a trošku jiný pohled na hokej. Ví se o tom, že finská liga je bruslivá, což se potvrdilo. Člověk se tam nezastaví ani na chvíli,“ popisuje Ticháček rozdíly mezi českou a finskou nevyšší soutěží.
S pohybem problém nemá, horší to je s výsledky týmu, který je v tabulce předposlední. „Jinak je všechno v pohodě. Jen se nám nedaří. Výsledky nejsou takové, jaké bychom chtěli. V klubu jsou ale super lidi, mám super spoluhráče, takže si nemám na co stěžovat,“ uvedl ofenzivně laděný obránce, který se v květnu představil na mistrovství světa v Dánsku a ve Švédsku.
A proč se Oulu nedaří? Dostává hodně gólů, zatím jich Ticháčkův tým inkasoval nejvíc v soutěži.
„To je asi hlavní důvod. Na začátku sezony jsme chytli špatnou sérii, přestože v přípravě jsme hráli slušně a byl jsem natěšený na start,“ řekl mladík s tím, že dalším důvodem bylo dlouhodobé zranění brankářské jedničky Niklase Rubina. „Dostávali jsme hodně gólů a zápasy, které bychom měli zvládnout, jsme nezvládli. A pak je těžké to restartovat,“ vysvětloval.
Zatím ve Finsku zažívá podobnou sezonu, na jaké byl zvyklý v Kladně. Jeho tým sbírá hlavně porážky. „Není to nic příjemného, ale už jsem o rok starší, takže na to koukám trochu jinak. Je to nějaký proces, máme v týmu hodně nových kluků, takže se stále sžíváme. Už je ale čas zatnout zuby a začít vyhrávat,“ uvedl se sedmnácti body nejproduktivnější obránce týmu.
Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů před dvěma lety navazuje v Oulu na řadu českých hokejistů, kterým se v tomhle týmu dařilo. Výraznou stopu v klubu zanechali Viktor Ujčík, Michal Broš, Petr Tenkrát, Ivan Huml, Pavel Rosa nebo Vladimír Kameš.
„Je to tam hodně cítit. Pokaždé, když jsem se někomu představil, tak se mě hned ptali, jestli znám tyhle hráče. Udělali si tam obří jméno. Huml, Tenkrát, Broš, o nich si tam doteď vypráví,“ uvedl Ticháček.
V Oulu s ním hraje i Matyáš Kantner a získat místo v týmu se snaží devatenáctiletý Samuel Jung. „Nevím, čím to je, ale asi to tam Čechům svědčí. I Míša Kovařčík byl v Oulu v minulé sezoně fantastický,“ dodal Ticháček.
