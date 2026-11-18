Ruským sportovcům nebude umožněn vstup na české území, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání s vedením hokejového svazu kvůli účasti ruských hokejistů a hokejistek na světových šampionátech.
Hokej
Ruským sportovcům nebude umožněn vstup na české území, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání s vedením hokejového svazu kvůli účasti ruských hokejistů a hokejistek na světových šampionátech.
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