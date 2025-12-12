David Pastrňák jakožto hvězda utkání zařídil Bostonu výhru 6:3 dvěma góly a dvěma přihrávkami. Po návratu na led tak ve dvou duelech nasbíral sedm bodů (2+5). Pod výhrou Colorada 6:2 nad Floridou se asistencí podepsal i Martin Nečas, který bodoval v pátém utkání za sebou a je nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.
Pastrňák řádil. Winnipegu nastřílel dvě branky a na další dvě přihrál
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Steven Stamkos, který řídil čtyřmi trefami výhru Nashvillu 7:2 nad St. Louis. David Rittich přispěl 31 zákroky k výhře New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimem a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Daniel Vladař zastavil osmnáct střel a pomohl Philadelphii k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Vegas.
Pastrňák vyrovnal v deváté minutě na 1:1 v přesilové hře švihem zpoza pravého kruhu. Druhý bod si připsal u gólu na 4:2, když z dorážky jeho střely zvýšil Hampus Lindholm.
Po dalších dvou akcích havířovského rodáka zpečetil Boston v závěru výhru. Na přihrávku Pastrňáka od zadního mantinelu si sjel Elias Lindholm a upravil v 55. minutě na 5:3. Úspěšný večer završil český útočník při risku Winnipegu bez gólmana. Prázdnou branku trefil z útočné modré čáry.
Pastrňák v zápase hýřil aktivitou, vyslal celkem sedm střel. Alespoň čtyři body zaznamenal v NHL poprvé od konce minulé sezony, kdy Carolině nasázel hattrick a navíc přihrál na dva góly.
Hlavním hrdinou Islanders byl Anders Lee, který dosáhl shodné bilance jako Pastrňák. Oba góly vstřelil v úvodní třetině, po které vedl tým z New Yorku 3:0.
Anaheim ještě zápas zdramatizoval. Ritticha překonali švihem z levého kruhu Leo Carlsson a zblízka Troy Terry. Domácí uklidnil ve 47. minutě gólem na 4:2 individuálním průnikem Simon Holmström, který si v utkání připsal tři body (1+2). Na český brankářský souboj nedošlo, Lukáš Dostál ani Petr Mrázek nechytají kvůli zranění.
Philadelpie v zápase prohrávala 0:1 a 1:2. Skóre vyrovnali Trevor Zegras v 17. minutě a Noah Juulsen v závěru druhé třetiny. Vladař inkasoval poprvé v sedmé minutě, bekhendovou kličkou jej překonal Zach Whitecloud. Poté už na českého gólmana vyzrál jen Mark Stone. Útočník Vegas udeřil poprvé z dorážky a druhou trefou v zápase rozhodl prodloužení. Z vítězství se radoval i Tomáš Hertl, který v utkání nebodoval.
Nečas asistoval u prvního gólu zápasu. Po jeho přihrávce otevřel ve druhé minutě skóre Sam Malinski. Colorado rozhodlo o výhře v prostřední části, ve které odskočilo obhájci Stanleyova poháru z 2:1 na 5:1. Nečas ještě v závěru druhé třetiny zvýšil na 6:1, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě Floridy neuznali kvůli ofsajdu. Prohřešku proti pravidlům se dopustil právě český útočník.
Výsledky NHL
Toronto – San Jose 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 – 0:1)
Branky: 15. Joshua, 35. Matthews – 36. Orlov, 59. J. Klingberg, 63. Wennberg. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18 674. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Nedeljkovic (oba San Jose), 3. Hildeby (Toronto).
New Jersey – Tampa Bay 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Branky: 7. L. Hughes, 34. Bratt, 44. Crookshank, 56. Cotter – 27. a 56. Bjorkstrand, 3. Paul, 4. Raddysh, 8. Holmberg, 15. Guentzel, 37. Hagel, 48. Point. Střely na branku: 37:35. Diváci: 16 042. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Kučerov, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).
NY Islanders – Anaheim 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Branky: 11. a 20. Lee, 9. Mitchell, 47. Holmström, 55. Pulock – 26. Carlsson, 43. Terry. Střely na branku: 37:33. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 14 527. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Holmström, 3. Rittich (všichni NY Islanders).
Philadelphia – Vegas 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 17. Zegras, 37. Juulsen – 33. a 63. Stone, 7. Whitecloud. Střely na branku: 19.21. Daniel Vladař odchytal celé utkání, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 17 585. Hvězdy zápasu: 1. Stone (Vegas), 2. Dvorak, 3. Juulsen (oba Philadelphia).
Washington – Carolina 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 25. McMichael, 52. Dowd – 34. Ehlers, 58. Stankoven, rozhodující sam. nájezd Jarvis. Střely na branku: 25:39. Diváci: 18 185. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Bussi (oba Carolina), 3. McMichael (Washington).
Columbus – Ottawa 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Branky: 19. Jenner, 24. Fabbro, 29. Voronkov – 15. a 38. Stützle, 7. Perron, 9. Batherson, 20. Amadio, 59. Giroux. Střely na branku: 26:29. Diváci: 15 059. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Batherson (oba Ottawa), 3. Jenner (Columbus).
Pittsburgh – Montreal 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Branky: 41. Rust, 56. E. Karlsson – 3. Texier, 25. Gallagher, 31. Caufield, 41. O. Kapanen. Střely na branku: 38:29. Diváci: 14 845. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. O. Kapanen (oba Montreal), 3. Rust (Pittsburgh).
Nashville – St. Louis 7:2 (2:0, 4:2, 1:0)
Branky: 9., 12., 33. a 36. Stamkos, 29. O'Reilly, 32. F. Forsberg, 48. Bunting – 25. McGing, 34. Thomas. Střely na branku: 32:26. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Evangelista, 3. Wood (všichni Nashville).
Minnesota – Dallas 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky: 49. a 60. Johansson, 17. Eriksson Ek, 38. Bogosian, 59. Boldy – 10. J. Robertson, 31. Heiskanen (Faksa). Střely na branku: 32:18. Diváci: 17 109. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Eriksson Ek, 3. Johansson (všichni Minnesota).
Winnipeg – Boston 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Branky: 6. Barron, 14. Iafallo, 38. Vilardi – 9. a 59. Pastrňák, 11. Mittelstadt, 12. Kuraly, 35. H. Lindholm (Pastrňák), 55. E. Lindholm (Pastrňák). Střely na branku: 29:24. Diváci: 13 158. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Geekie (oba Boston), 3. Iafallo (Winnipeg).
Edmonton – Detroit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 15., 38. a 59. Hyman, 23. Ekholm – 26. Edvinsson. Střely na branku: 29:28. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. McDavid, 3. S. Skinner (všichni Edmonton).
Colorado – Florida 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Branky: 2. Malinski (Nečas), 19. Nelson, 26. Brindley, 28. MacKinnon, 33. Lehkonen, 47. Landeskog – 8. Gregor, 54. Samoskevich. Střely na branku: 42:25. Diváci: 18 112. Hvězdy zápasu: 1. Brindley, 2. MacKinnon, 3. Nelson (všichni Colorado).
Vancouver – Buffalo 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky: 20. Sherwood, 27. Sasson – 8. Dahlin, 30. T. Thompson, 35. Benson. Střely na branku: 32:15. Diváci: 18 606. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. T. Thompson (oba Buffalo), 3. Sasson (Vancouver).