Mistrovství světa "20"

Takový gól jsem nikdy nedal, radoval se hrdina Jiříček


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK
2 minuty
Jiříčkova „vejvodovka“ proti Finům
Zdroj: ČT sport

Krásným sebevědomým zakončením zajistil Adam Jiříček českým juniorským hokejistům výhru nad Finskem 2:1 v prodloužení. Po přihrávce kapitána Petra Sikory se ocitl sám před brankářem Petterim Rimpinenem, prostrčil si hokejku mezi nohy a fintou zručných kanonýrů poslal puk v čase 63:39 do finské branky.

„Takový gól jsem nikdy nedal, takže jsem to zkusil poprvé. Dostal jsem puk seshora a byl jsem v pohybu, kdy se to nabízí. Takže jsem to zkusil a padlo to tam,“ uvedl Jiříček, jehož loni v prvním kole na 16. místě draftovalo do NHL St. Louis. V současnosti hraje v Brantfordu v OHL.

Přiznal, že vlastně ani neví, jak ho originální zakončení napadlo. „Když jsem odcházel z rozbruslení, tak jsem šel do kabiny, viděl tam puk, zkusil si to dát pod nohama a šlo to pod víko. Takže jsem si v hlavě řekl, že by to mohlo vyjít i v zápase. Jsem za to rád. Expert, který tohle dělá furt, je Adam Benák. Možná jsem to odkoukal i od něj,“ usmíval se mladší bratr beka Minnesoty Davida Jiříčka.

8 minut
Sestřih utkání Finsko „20“ – Česko „20“
Zdroj: ČT sport

Překvapil nejen Rimpinena, ale i spoluhráče. „Měl jsem velkou radost. Viděl jsem, jak ke mně jeli všichni kluci a upřímně to podle mě moc nechápali a byli v šoku. Gól jako gól, máme vítězství. Čeká nás ale poslední důležité utkání ve skupině. Potom uvidíme, co bude,“ uvedl Jiříček směrem k souboji na Silvestra s Lotyšskem.

Češi o výhru v základní hrací době, která by je ponechala ve hře o prvenství ve skupině, přišli v čase 59:40. Finům, které se pokusí předstihnout na druhém místě, přichystali ve třetím utkání první ztrátu na turnaji.

11 minut
Robert Záruba o utkání českých juniorů s Finskem
Zdroj: ČT sport

„Věděli jsme, že je Finsko jedno z nejlépe strukturovaných mužstev na turnaji. Dobře jsme věděli, co budou hrát oni a co my. Celých šedesát minut jsme plnili naše role a díky tomu je nepustili k ničemu kromě toho gólu na konci. Škoda že to nevyšlo v základní části, ale nakonec jsme to uhráli alespoň na dva body,“ pochvaloval si devatenáctiletý odchovanec Plzně.

Odváděl se svými spoluhráči i dobrou defenzivní práci. „Snažím se být platný na obou stranách hřiště. Nějakým způsobem se na turnaji dostávám do hodně bloků. Celkem to bolí, ale je to moje práce. Snažím se pomoct gólmanovi a ten mě za to má rád. Týmu v tom pomáhám a budu v tom pokračovat,“ dodal Jiříček.

Související články

SESTŘIHMužstvo ukázalo obrovskou sílu, radoval se trenér dvacítky Augusta

30. 12. 2025

Mužstvo ukázalo obrovskou sílu, radoval se trenér dvacítky Augusta

SESTŘIHJiříček rozhodl překrásnou fintou v prodloužení bitvu s Finy

30. 12. 2025

Jiříček rozhodl překrásnou fintou v prodloužení bitvu s Finy
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.