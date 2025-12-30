Už druhou velmi těsnou porážku s favoritem si na mistrovství světa do 20 let připsali slovenští hokejisté. Poté, co Slováci na úvod prohráli 2:3 se Švédy, si následně připsali důležitý triumf 4:1 nad Německem, nyní podlehli obhájcům zlata Američanům 5:6. Třetí výhru má stejně jako výběr USA na kontě také druhý zámořský favorit Kanada po jednoznačném vítězství nad Dány 9:1.
Slovenští hokejoví junioři těsně prohráli s výběrem USA
Domácí Američané, kteří ovládli turnaj MS v posledních dvou letech, zůstali i po třetím vystoupení stoprocentní, ale na poslední úspěch se pořádně nadřeli. Slováci vedli po první třetině 2:0, v dalším průběhu zápasu ještě i 3:1 a 4:3. Pak jim ale sebral vítr z plachet James Hagens, když v čase 39:15 nejprve vyrovnal a po 18 sekundách třetí části poslal tým USA poprvé do vedení. Ve 45. minutě ho zvýraznil svým čtvrtým gólem na šampionátu Will Zellers, Slováci už stihli jen snížit zásluhou Tomáše Chrenka.
Osmnáctiletý talent Chrenko si v utkání připsal celkem tři body (2+1) a v produktivitě mu se šesti body za pět branek a nahrávku patří průběžné druhé místo za Kanaďanem Gavinem McKennou se sedmi body (3+4), je ale nejlepším střelcem.
Kanada, která na úvod šampionátu zdolala Česko, si s chutí zastřílela po minulém trápení s Lotyšskem (2:1 v prodl.). Už po deseti minutách měl favorit na své straně tříbrankový náskok, v nástupu do druhé třetiny sice Dánové snížili, na více už ale nováček elitní skupiny nedosáhl. Hattrickem se v dresu vítězů zaskvěl McKenna, po třech bodech si připsali také další útočníci Porter Martone (2+1), Michael Misa (1+2) a Brady Martin (0+3).
Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let
Skupina A (St. Paul):
Slovensko – USA 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
Branky a nahrávky: 9. Pitka (Tomík, Fabuš), 12. Chrenko (Radivojevič), 27. Beluško (Straka), 35. Svrček (Straka, Chrenko), 59. Chrenko (Radivojevič, A. Nemec) – 22. Spellacy (McMorrow), 29. McMorrow (Bednarik, Spellacy), 31. Lee (Mooney, Zellers), 40. Hagens (Stiga, Chase Reid), 41. Hagens (Chase Reid, Ziemer), 45. Zellers (Ziemer, Mooney). Rozhodčí: Borga (Švýc.), Huber (Rak.) – Albinati (Kan.), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 13 052.
Skupina B (Minneapolis):
Kanada – Dánsko 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)
Branky a nahrávky: 4. McKenna (Hage, Martin), 9. Cootes (Iginla, Verhoeff), 11. Parekh (Desnoyers, Beaudoin), 27. Martone (Parekh, Misa), 36. McKenna (Martin, MacKenzie), 45. Misa (Martone, Aitcheson), 46. McKenna (Hage, Martin), 55. Aitcheson (Desnoyers, O'Reilly), 55. Martone (Misa, Iginla) – 21. Klyvo (Schioldan, Linde). Rozhodčí: Jobbágy (SR), Wuorenheimo – Pekkala (oba Fin.), Stromberg (Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 4401.