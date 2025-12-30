Patrik Augusta, kouč české hokejové dvacítky, sice litoval, že jeho tým v závěru základní hrací doby ztratil v duelu s Finskem vedení 1:0, ale po vítězství 2:1 v prodloužení byl spokojený s výkonem i výsledkem.
SESTŘIHMužstvo ukázalo obrovskou sílu, radoval se trenér dvacítky Augusta
„Jsem spokojen jak s výkonem, tak s výsledkem. Gól 19 sekund před koncem zamrzí, ale mužstvo ukázalo obrovskou sílu, když jsme dokázali vyhrát v prodloužení zápas, který se nám dařil od začátku do konce. Bylo vidět, že si za tím hráči jdou od první minuty. O krůček jsme se zase posunuli k lepším výkonům. Věřím, že na to navážeme na Silvestra proti Lotyšům. Hráčům nic nezačíná a nic nekončí, pořád před sebou máme hodně práce. Odevzdali výborný výkon, a to i v oslabení,“ hodnotil utkání Augusta.
Češi se ujali vedení ve 2. minutě v přesilové hře díky Matěji Kubiesovi a v prvních dvou třetinách přestříleli soupeře v poměru 17:7. „Pomůže to. Kdybychom dali druhou branku, vyvíjelo by se to jinak. Stál proti nám velmi kvalitní soupeř s nejlepším gólmanem loňského mistrovství světa,“ pochválil Augusta gólmana Petteriho Rimpinena.
Ve třetí části už byl poměr střel 16:7 pro Finy. „Jak utkání postupuje a jsou tam náročná střídání, tak lehce docházejí síly. Kvůli tlaku Finů jsme potom dělali takové malé a tlakem vynucené chyby. Nedělali jsme ale ty nevynucené. Jejich tlakem jsme někdy nedostali kotouče ven a museli jít přes silnou stranu, která byla zavřená. Tím se dostávali do pár šancí. Utkání ale běžně nemůžete odehrát po šedesát minut tak, že je k ničemu nepustíte,“ podotkl Augusta.
Kapitán Petr Sikora nastoupil po zásahu pukem od Richarda Žemličky z nedělního tréninku s celoobličejovým krytem. „Hrál fantasticky. Víme, co v něm je. Lídrovství si vzal na sebe a proti Finům to potvrdil. V každém střídání udělal pro tým něco správně a dominoval. Věřím, že si to přenese i dál, ale je to prostě správný kapitán,“ ocenil jeho výkon šestapadesátiletý kouč.
Gólman Michal Oršulák, který odchytal první duel při porážce s Kanadou 5:7 a inkasoval šestkrát, si připsal 22 úspěšných zákroků. Překonal jej až 19 sekund před koncem zkladní hrací doby v power-play Emil Hemming.
„S gólmany máme plán a držíme se ho. Proti Finsku předvedl fantastický výkon a byl jedním ze strůjců vítězství. Odchytal skvělý zápas i proti Kanadě. Možná se to tak nezdá, protože inkasoval šest gólů, ale byly to neskutečně zakončené střely. Možná by s nimi měl problém i Dominik Hašek. Nikdy jsme nezpochybňovali, že by se mu to nepovedlo. S Finskem to jenom potvrdil. Následující den máme volnější, bude tam jenom trénink a uvidíme, kdo se postaví do branky na Silvestra,“ prohlásil Augusta.
Zápas rozhodl krásným zakončením s hokejkou mezi nohama obránce Adam Jiříček. „V kabině jsem mu říkal, že jsem nevěděl, že má takhle zlaté ruce. Klobouk dolů, bylo to moc hezké. Je vidět, že má sebevědomí,“ ocenil. „Pro mě je ale zároveň ohromně důležité, že po direktu 19 sekund před koncem mužstvo ukázalo odhodlání zápas vyhrát. Kdyby se nám podařilo dát druhý gól z šancí, které jsme měli minimálně v prvních dvou třetinách, tak to mohlo vypadat v závěru utkání jinak,“ uvedl Augusta.
Na soupisku před utkáním doplnil obránce Radima Mrtku, jehož trápilo zranění, a útočníka Dannyho Chludila. „Když se vám tam objeví takový dvoumetrový borec, tak to posílá signál nejen soupeři, ale i nám. Obrana pracovala velice dobře,“ řekl na adresu Mrtky, jehož si loni vybralo jako devítku draftu Buffalo.
Doplnit může ještě dva hráče, týmu jsou k dispozici beci Jakub Vaněček, Vashek Blanár a útočník Samuel Drančák. „Ještě uvidíme podle zdravotního stavu a toho, jak jsme pomlácení. Není podle mě potřeba to mít úplně zaplněné, protože se může stát cokoliv. Mužstvo to odehrálo výborně a uvidíme, jak to bude dál. Máme dvě možnosti na doplnění a tři hráče. Budeme reagovat na to, co nám přinesou nejbližší dny,“ dodal Augusta.