Třinec porazil v 11. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 3:0 a v čele soutěže zvýšil náskok na druhé Pardubice na pět bodů. Dynamo si domácí zápas s Libercem (4:5) předehrálo už v září. Karlovy Vary prodloužily mizérii poslední Olomouce a vrátily se na třetí místo. Sparta zvítězila na ledě Plzně 2:0 a přeskočila Západočechy v tabulce. Vítkovice podlehly na vlastním ledě Českým Budějovicím 1:3 a Kometa uspěla v Kladně.
Třinec – Mladá Boleslav 3:0
Vedoucí Oceláři udrželi proti Mladé Boleslavi domácí neporazitelnost. Vítězný gól vstřelil ve 34. minutě Marko Daňo, tříbodový zisk pojistili ve třetí třetině Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Třetí nulu sezony vychytal Marek Mazanec. Hosté prohráli sedmý z posledních osmi zápasů.
Plzeň – Sparta 0:2
Sparta si poprvé v sezoně připsala druhou výhru za sebou. Druhé čisté konto v řadě vychytal Josef Kořenář a vítěznou trefu pražského týmu zaznamenal ve 12. minutě Pavel Kousal. Indiáni naopak poprvé v novém ročníku neuspěli doma a i vinou dvou neuznaných gólů po kontrole sudích u videa poprvé v ročníku ani neskórovali.
Olomouc – Karlovy Vary 0:5
Energie přidala v Olomouci na své konto šesté tříbodové vítězství z posledních sedmi zápasů. Západočechy k vítězství dovedl bezchybný výkon brankáře Dominika Frodla, který potřetí v sezoně udržel čisté konto. Kohouti naopak už šestkrát za sebou nebodovali a prohráli osm z posledních devíti utkání.
Vítkovice – České Budějovice 1:3
Motor strhl zápas ve Vítkovicích na svou stranu ve třetí části góly Jana Štencela a Jana Ordoše, který zpečetil tři body trefou do prázdné branky. Jihočeši zapsali třetí výhru z posledních čtyř kol, venku uspěli po čtyřech nezdarech. Domácí natáhli neúspěšnou sérii už na pět utkání.
Kladno – Brno 1:2
Kometa si v Kladně připsala třetí výhru z posledních pěti zápasů. Středočechy dostal sice v úvodní části do vedení Jakub Konečný, ale zápas otočil dvěma góly finský útočník Robert Leino. Ve druhé třetině vyrovnal a v čase 51:59 rozhodl. Rytíři prohráli šestý z uplynulých osmi duelů a doma utrpěli čtvrtou porážku z minulých pěti vystoupení.
Výsledky 11. kola extraligy
Výsledky 11. kola extraligy
Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 34. Daňo (J. Galvas, M. Růžička), 54. M. Roman (J. Galvas, Kubiesa), 56. Hrehorčák. Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Gerát, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5058.
HC Plzeň – Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 12. P. Kousal (Chlapík, M. Špaček), 59. Sekáč. Rozhodčí: Pilný, Zeliska – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:7, navíc Filip – P. Kousal 5 min. Bez využití. Diváci: 6523.
HC Olomouc – Energie Karlovy Vary 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 19. Šťastný (Jones, Bambula), 29. Winberg (Jones, Bambula), 30. O. Beránek (Černoch), 58. Černoch (Sapoušek, Šťastný), 60. P. Tomek (Egle, Sapoušek). Rozhodčí: Pražák, Hacaperka – Hynek, Blažek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3781.
HC Vítkovice – Motor České Budějovice 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 35. Macias (Port) – 11. Vráblík (Štencel, Lantoši), 49. Štencel (Bell), 60. Ordoš (Hejduk, Hoch). Rozhodčí: Kika, R. Šír – Axman, Peluha. Vyloučení: 3:2, navíc Bell (České Budějovice) do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3754.
Rytíři Kladno – Kometa Brno 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 16. Konečný (Lisler, Westerlund) – 33. Leino (K. Pospíšil, D. Mikyska), 52. Leino (A. Zbořil). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Frodl, Hnát. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 3717.