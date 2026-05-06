Kousal bude po konci v Pardubicích pokračovat v Hradci

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil východočeského rivala Hradec Králové, s nímž podepsal smlouvu na rok s opcí. V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem.
Účastník dvou mistrovství světa Kousal strávil v Pardubicích posledních sedm sezon a celkově třináct. Za mateřský klub odehrál 645 extraligových zápasů, v nichž vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. Nastupoval také ve švýcarské lize v dresu Davosu a ve švédské soutěži za Brynäs.
„Robert je zkušený hokejista, který už získal spoustu trofejí. Líbí se mi, že má ale stále velkou ctižádost a rozhodl se pro novou výzvu, přestože mohl kariéru dohrát doma. Věřím, že může být stále rozdílovým hráčem,“ uvedl kouč Hradce Králové Tomáš Martinec.
Hradecký klub se snažil Kousala získat již dříve. „Ačkoliv jsme byli v kontaktu delší dobu, tak letos nastala z mnoha důvodů ta správná chvíle pro finální dohodu. Pevně věřím, že Robert přinese do týmu zkušenost, která nám třeba letos chyběla v sérii s Třincem, a také nám pomůže zlepšit produktivitu,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.
Kousal je třetím novým útočníkem v kádru Mountfieldu, v minulých dnech už do Hradce Králové přišli Patrik Zdráhal a Slovák Viliam Čacho.