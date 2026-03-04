Reprezentační útočník Petr Kodýtek si po Finsku vyzkouší další zahraniční soutěž. Od následujícího ročníku bude nastupovat v dresu švýcarského týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý forvard, jenž hraje za IFK Helsinky, se dohodl na smlouvě do konce sezony 2027/2028.
Kodýtek vymění Finsko za Švýcarsko, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piottu
Kodýtek působí v zahraničí od roku 2023, kdy odešel z extraligové Plzně do Ilvesu Tampere. Po roce vyměnil ve Finsku dres Ilvesu za IFK, s nímž nyní bojuje o postup do play-off. Sedm zápasů před koncem základní části jsou Helsinky jedenácté a drží předposlední pozici zajišťující účast v předkole.
V posledním ligovém utkání Helsinky porazily Ässät Pori 4:1 a Kodýtek se na výhře podílel jednou asistencí. IFK tak přerušil sérii pěti porážek. Rodák ze Sušice v aktuální sezoně odehrál 47 utkání s bilancí 13 branek a 16 asistencí.
V prosinci se představil na Švýcarských hrách v Curychu, kde však nebodoval. Na dosud jediném mistrovství světa, kterého se zúčastnil loni v Dánsku a Švédsku, zaznamenal gól a dvě přihrávky.