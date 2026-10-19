Hokej

Jalonen překvapivě ukončil trenérskou kariéru. Drajv vyprchal, řekl


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Bývalý trenér českých hokejistů Kari Jalonen po pár měsících angažmá ve finském klubu Tappara Tampere ukončil kariéru. Vedení překvapivé rozhodnutí oznámil s tím, že už nemá potřebnou energii. S hokejem se loučí v 66 letech.

Tappara, v níž působí i útočník Ondřej Pavel, převzal po Jalonenovi podle klubového webu jeho asistent Fredrik Norrena.

„Mám pocit, že hnací silou celé mé trenérské kariéry byl určitý vnitřní drajv – síla, která mě i mou práci posouvala vpřed. Nyní si uvědomuji, že tato energie vyprchala a dospěl jsem k závěru, že moje trenérská dráha končí,“ uvedl Jalonen.

U české hokejové reprezentace působil v letech 2022 až 2023, pak ho vystřídal Radim Rulík. Na mistrovství světa v roce 2022 dovedl Jalonen české hokejisty k bronzu, první medaili po deseti letech.

Tappaře poděkoval finský trenér za příležitost. Opustil ji na 11. místě tabulky a necelé dva měsíce po zahájení ligové sezony. Na střídačce týmu z Tampere strávil třináct utkání.

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