Hokejistky poprvé pod novým trenérem. Dojmy jsou pozitivní, hodnotí Idalskiho

Ženská hokejová reprezentace absolvuje první akci pod vedením nového trenéra Briana Idalskiho. Pětapadesátiletý Američan pozval na letní kemp do Chomutova téměř padesát hráček.
„Tento kemp je o tom poznat všechny hráčky. Zjistit, kdo má jaký potenciál, abychom s ním v příštích čtyřech letech mohli pracovat. Je to také o komunikaci a zvycích, které chceme dostat do mladších hráček kategorie do 16 a do 18 let, abychom se společně vydali jedním směrem,“ řekl Idalski.
„Dojmy z trenéra? Zatím super. Moc se mi líbí jeho komunikace i jeho práce. Myslím, že se to pak ukáže hlavně v zápasech, jak si vše sedne a jak to bude fungovat, ale zatím je to fajn,“ pochvalovala si útočnice Kristýna Kaltounková.
„I když Brian vypadá na první pohled jako drsňák, většinou to bývá tak, že takoví lidé jsou fajn a záleží jim na ostatních. Myslím, že u něho je hodně snadné poznat, jak mu na nás záleží a že chce s tímto týmem něco dokázat,“ doplnila Kaltounková.
Již od 15. do 17. července absolvovaly hřáčky na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze prověrku fyzické připravenosti. Na testy navázal od 24. července kemp, který skončí ve čtvrtek. Vzhledem k vysokému počtu jsou hráčky rozděleny do dvou tréninkových skupin. Realizační tým pro ně připravil intenzivní program. Běžný denní harmonogram zahrnuje přípravu v posilovně i tréninkové jednotky na ledě pro obě skupiny. Důležitou součástí srazu jsou individuální pohovory. Herní projev týmu a aktuální formu hráček prověří dvě modelová utkání.
Idalski se svým trenérským týmem bere kemp jako zásadní odrazový můstek k nadcházejícímu ročníku, jehož vrcholem bude už na podzim mistrovství světa. Sny má jasné. „Naším cílem je vyrovnat se Kanadě a USA. Proto hrajeme. Upřímně říkám, že pokud má ženský hokej jako celek růst, potřebuje, aby vyhrál někdo jiný. Je trochu nudné, že je to celé jen o těchto dvou týmech. Jedna země, jedna skupina hráček musí projít touto cestou, aby to zastavila. Snad tuto výzvu zvládneme překonat my,“ uvedl Idalski.
Pětapadesátiletý Američan se netají tím, že změnu na světovém trůnu touží vidět už hodně dlouho. „Sním o tom roky. Někdo se do té dvojice prostě musí vmísit. Pro ženský hokej to bude nejlepší, co se může stát - aby mělo více týmů šanci vyhrát zlato,“ řekl Idalskia, který se v prostředí ženského hokeje pohybuje už více než čtvrt století.
Vedle světového šampionátu čeká reprezentantky také tradiční série turnajů Women Euro Hockey Tour. „Je to pro nás dlouhá sezona. V PWHL začínáme hned po mistrovství světa. Začínat v červenci kempem je náročné. Každý první kemp sezony je náročný, člověk není zvyklý na led ani výstroj,“ uvedla útočnice Tereza Vanišová.