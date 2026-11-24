V nočním programu NHL se představil Jakub Dobeš. Český gólman neodvrátil svými dvaceti zákroky porážku Montrealu s Los Angeles 1:2. Třikrát inkasoval Lukáš Dostál v brance Anaheimu. Jeho tým prohrál 2:3 se Seattlem.
Poprvé byl v montrealském Center Bell rodák z Ostravy Dobeš překonán na konci 15. minuty, kdy se efektním zakončením s prostrčením kotouče mezi vlastníma nohama prosadil Alex Laferriere.
Domácí Canadiens srovnali krok v 28. minutě. Třicetiletý Američan Dylan Larkin, který byl součástí velké výměny dvou klubů z tzv. Original Six, mezi Montrealem a Detroitem, vybojoval kotouč za brankou soupeře. A po navazující rozehrávce Texiera si sedmý gól v sezoně připsal Alex Newhook.
„Byl to takový rozháraný zápas, ale i tak budu odcházet z arény nadšený díky tomu, jakým stylem jsme hráli. Je to pro mě nová zkušenost. Kings měli velmi dobrou defenzivní taktiku a ve třetí třetině to vzadu úplně zavřeli. Ale to, jak jsme si počínali s pukem a jak se naši obránci zapojovali do útoku, to bylo opravdu zábavné,“ popsala své první dojmy nová posila Montrealu.
Rozuzlení zápasu přišlo už na konci 35. minuty. Nedůraz domácího týmu ve vlastním obranném pásmu v boji o volný kotouč potrestal Trevor Moore, jenž pak pětadvacetiletého Dobeše překonal střelou na vzdálenější tyč.
Do svého 1300. zápasu v NHL a zároveň v dresu Kings nastoupil jejich šestatřicetiletý kapitán Drew Doughty. Stal se teprve druhým hráčem v historii klubu, který na tuto metu dosáhl po Slovinci Anže Kopitarovi. „Chcete jim ten večer jednoduše zkazit. Naším cílem bylo vyhrát tak jako tak, ale tentokrát je to o to sladší, že oni provedli před zápasem velkou hráčskou výměnu a my jsme přesto zvítězili,“ řekl Doughty.
Anaheim nestačil na Seattle, Dostál třikrát inkasoval
Dostál dlouho držel proti Seattlu bezbrankové skóre a vše rozhodla až třetí třetina, v níž odchovanec Komety Brno inkasoval třikrát z celkového počtu 21 střel. Poprvé ho v čase 42:51 překonal ranou bez přípravy z mezikruží nikým nehlídaný Ben Meyers.
Ducks zareagovali o necelé dvě minuty později a postaral se o to druhý nejlepší střelec soutěže Cutter Gauthier, jenž dal v listopadu už 18. gól. Jenže na začátku 51. minuty domácí Kraken znovu vedli, od modré čáry se trefil Vince Dunn.
Kačeři dokázali ještě jednou srovnat skóre, tentokrát zásluhou Sama Colangela. O vítězi utkání se tak rozhodlo v čase 57:35, když na Dostála kličkou do forhendu vyzrál Kaapo Kakko. Anaheim prohrál šesté ze sedmi posledních utkání.
Hokejisté Calgary nestačili na domácí Ottawu 1:2 a prohráli potřetí v řadě. Naopak Senators bodovali podeváté za sebou. Flames ztráceli po první třetině 0:2 poté, co se prosadili Michael Amadio a Shane Pinto. Kontaktní gól Matta Coronata z 56. minuty přišel pozdě. V zápase byl opět velmi aktivní český dlouhán v dresu Calgary Adam Klapka, jenž na ledě strávil 14 minut, měl pět střel na branku soupeře a zaznamenal šest hitů.
Toronto ukončilo devítizápasovou sérii porážek, když otočilo utkání na ledě NY Islanders z 0:2 na 4:2. Domácí, kteří bodovali sedmkrát v řadě, vedli o dvě branky ještě v polovině hrací doby, než v čase 30:14 snížil na 1:2 Dakota Joshua. Maple Leafs pak o svém úspěchu rozhodli v poslední dvacetiminutovce, kdy se trefili Chris Tanev, jednička posledního draftu Gavin McKenna a pojistku do prázdné klece přidal Easton Cowan.
Ondřej Palát, který za Islanders rozhodl dvěma góly předchozí zápas s Detroitem, tentokrát nebodoval. Byl však u jednoho vstřeleného gólu a připsal si pět hitů.
Už ve třetím utkání v řadě dostal v brankovišti Mammoth přednost před Karlem Vejmelkou čtyřiadvacetiletý Sebastian Cossa. Utah ale nestačil na domácí Winnipeg a prohrál s ním 2:4. Stěžejní roli sehráli brankář Jets Stuart Skinner, jenž předvedl 34 úspěšných zákroků, a forvard Gabriel Vilardi, který zaznamenal druhý hattrick v kariéře.
Minnesota i s Davidem Špačkem v zadních řadách si přijela do San Jose pro vítězství 5:2. Nejvíce na sebe upozornil ruský útočník ve službách Wild, čtyřbodový Kirill Kaprizov (1+3), který natáhl sérii zápasů, v nichž zapsal gól nebo asistenci, už na patnáct, což je klubový rekord. V kanadském bodování NHL se ziskem 49 bodů posunul před Leona Draisaitla (47) na druhé místo za Connora McDavida (58).
Kapitán Minnesoty Jared Spurgeon se stal novým rekordmanem klubu, když nastoupil ke svému 1029. utkání v jeho dresu a odpoutal se v počtu odehraných zápasů od Mikka Koiva. Minnesota bodovala v patnáctém utkání v řadě, což je rovněž nové klubové maximum, a s 41 body kraluje celé NHL.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
New Jersey – Columbus 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Branky: 5. Meier, 9. Dillon, 35. Brown – 18. Coyle, 40. Pyyhtiä. Střely na branku: 30:21. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Brown, 2. Meier, 3. Dillon (všichni New Jersey).
Montreal – Los Angeles 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 28. Newhook – 15. Laferriere, 35. T. Moore. Střely na branku: 30:22. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:07 minut, inkasoval dvakrát z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Laferriere (oba Los Angeles), 3. Larkin (Montreal).
Ottawa – Calgary 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 13. Amadio, 18. Pinto – 56. Coronato. Střely na branku: 31:36. Diváci: 16 413. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pinto (oba Ottawa), 3. D. Cooley (Calgary).
NY Islanders – Toronto 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Branky: 4. Duclair, 27. Barzal – 31. Joshua, 44. C. Tanev, 49. McKenna, 59. Cowan. Střely na branku: 22:32. Diváci: 17 345. Hvězdy zápasu: 1. McKenna, 2. McCabe, 3. D. Raddysh (všichni Toronto).
Winnipeg – Utah 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
Branky: 6., 8. a 60. Vilardi, 14. M. Barron – 7. Peeke, 11. Crouse. Střely na branku: 15:36. Diváci: 13 290. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Vilardi, 3. Connor (všichni Winnipeg).
Seattle – Anaheim 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Branky: 43. Meyers, 51. Dunn, 58. Kakko – 45. Gauthier, 53. Colangelo. Střely na branku: 21:25. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:30 minut, inkasoval třikrát z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Kakko, 2. Dunn, 3. Meyers (všichni Seattle).
San Jose – Minnesota 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky: 11. Toffoli, 18. Wennberg – 21. a 60. Eriksson Ek, 8. Kaprizov, 20. Faber, 59. Coleman. Střely na branku: 24:30. Diváci: 15 710. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Trenin (oba Minnesota), 3. Celebrini (San Jose).