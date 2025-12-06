Byl u všeho podstatného. Český hokejový útočník Martin Nečas se v NHL zaskvěl třemi body. Asistence měl u všech gólů Colorada, které vyhrálo 3:2 v prodloužení v New Yorku nad tamními Rangers. Loňský mistr světa z Prahy vylepšil svou bilanci v sezoně na 38 bodů (14+24) z 28 zápasů.
Colorado porazilo NY Rangers a Nečas asistoval u všech gólů
U dvou branek Nečas asistoval lídrovi týmu Nathanu MacKinnonovi. Kanadský útočník poslal Avalanche v 56. minutě do vedení 2:1 a poté, co domácí Artěmij Panarin zařídil vyrovnáním v poslední minutě řádné hrací doby prodloužení, rozhodl nejproduktivnější hráč soutěže bekhendovou střelou po samostatné akci.
Colorado si dvacátou výhrou v sezoně pojistilo vedení v tabulce celé NHL, Rangers jsou osmí ve Východní konferenci.
Výsledky NHL
NY Rangers – Colorado 2:3 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 – 0:1)
Branky: 45. Sheary, 60. Panarin – 56. a 63. MacKinnon (na obě Nečas), 28. Kelly (Nečas). Střely na branku: 26:41. Diváci: 17 647. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Šesťorkin (NY Rangers), 3. Blackwood (Colorado).