Budoucí hrdinky chtějí doma navázat na medailové úspěchy

Navázat na tři medailové úspěchy z předešlých let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě české hokejistky do 18 let. Turnaj se v porubské Torax areně uskuteční od 8. do 16. ledna.
Organizátoři akce na tiskové konferenci uvedli, že vedle toho chtějí zopakovat úspěch seniorského šampionátu, který se v roce 2025 uskutečnil v Českých Budějovicích.
„Chtěli bychom dál podpořit zájem o ženský hokej. Věříme, že díky šampionátu začne s hokejem více mladých dívek a domácí prostředí bude našemu týmu motivací v boji o medaile. Navíc Ostrava má skvělé fanoušky, kteří umí udělat úžasnou atmosféru, a na to se také těšíme,“ řekla generální sekretářka MS Lucie Valentová.
Čeští organizátoři se na loňskou akci snaží navázat vizuální identitou i sloganem, který tentokrát zní „Budoucí hrdinky“. „Jsou to pro nás mladé hokejistky, které mohou jednou uspět na mistrovství světa nebo na olympiádě,“ konstatovala Valentová.
Ženská hokejová osmnáctka se třikrát za sebou na vrcholném turnaji prosadila na medailové pozice. V roce 2024 získala stříbro, v dalších dvou letech bronz. „Už čtvrtý pátý rok máme ty nejvyšší ambice. Samozřejmě bychom chtěli získat více než bronzovou medaili, ale musíme být realisti, protože Kanada a Amerika jsou zatím trošku jinde. Pro nás je cíl být minimálně nejlepší v Evropě. Už jednou se nám ale povedlo Kanadu porazit, takže se budeme snažit na to navázat. Věřím, že můžeme překvapit, i když budeme mít velmi mladý tým a nebude to úplně jednoduché,“ řekl trenér Dušan Andrašovský.
V Česku se MS hráček do 18 let dosud konalo dvakrát, v letech 2012 a 2017, a hokejistky vždy vypadly ve čtvrtfinále. Tentokrát ale budou jako medailové aspirantky pod daleko větším tlakem. Andrašovský, jenž loni působil i v realizačním týmu ženské reprezentace při MS na jihu Čech, věří, že se s tím hráčky dokáží vyrovnat.
„V Českých Budějovicích bylo vidět, že i pro dospělé ženy bylo náročné skloubit tlak médií, tlak rodin, kamarádů a veřejnosti. Všude ve městě je znali. Když se jenom pohnuly z hotelu, tak za nimi fanoušci šli. Nebylo to jednoduché, ale budeme se s tím muset poprat. Věřím, že zkušenosti nás, kteří jsme tam byli, nám pomohou tlak zvládnout lépe, než se to povedlo v roce 2025,“ přál si Andrašovský. České reprezentantky loni vysněnou medaili nezískaly, když v boji o bronz prohrály s Finkami. „Věřím, že diváci budou naším dalším hráčem v poli a přinese nám to víc pozitivních než negativních myšlenek,“ dodal Andrašovský.