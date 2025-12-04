Ambühl bude v Curychu uveden do Síně slávy IIHF. Vstoupí do ní i Bergeron či Kronwall

Při domácím šampionátu ve Švýcarsku se dočká pocty. Andres Ambühl bude jedním z vyvolených, kteří budou v květnu uvedeni do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Dalšími novými členy se stanou Patrice Bergeron, Niklas Kronwall, Thomas Vanek, Florence Schellingová, Cassie Campbellová-Pascallová a Ralph Krueger. Ceremoniál se tradičně uskuteční v závěru mistrovství světa.
Bývalý kanadský útočník Bergeron je stejně jako švédský obránce Kronwall členem takzvaného Triple Gold Clubu, který sdružuje olympijské vítěze, mistry světa a vítěze Stanleyova poháru. Čtyřicetiletý Bergeron je navíc jediným hokejistou, jenž se stal seniorským mistrem světa (v Praze 2004) a až poté získal zlatou medaili na MS juniorů (2005). Na olympijských hrách triumfoval v letech 2010 a 2014 a Stanley Cup získal v roce 2011 s Bostonem, za který hrál celou kariéru v NHL.
Také o čtyři roky starší Kronwall spojil své působení v zámořské lize s jediným klubem, Detroitem, v jehož dresu pozvedl nad hlavu Stanley Cup v roce 2008. O dva roky dřív získal se švédskou reprezentací zlato na olympijských hrách a o několik měsíců později také na mistrovství světa.
Dlouhou kariéru v NHL má za sebou také Vanek, nejúspěšnější hráč v historii rakouského hokeje. Bývalý útočník, jehož rodiče emigrovali z tehdejšího Československa v roce 1982 dva roky před jeho narozením, odehrál v zámořské lize přes 1000 zápasů. Rakousko reprezentoval při každé možné příležitosti, zahrál si s ním vedle MS i na olympijských hrách 2014. O dva roky později na Světovém poháru byl členem evropského výběru, jenž postoupil do finále.
Švýcar Ambühl skončil s hokejem teprve letos, ale v jeho případě se historická komise IIHF rozhodla zkrátit jinak povinnou dvouletou lhůtu pro zařazení do Síně slávy. Dvaačtyřicetiletý bývalý útočník je totiž rekordmanem v počtu účastí na mistrovství světa elitní skupiny (20), na nichž odehrál rekordní počet 151 zápasů. Titulu se stejně jako celé Švýcarsko nedočkal, v roce 2013 a loni a letos získal stříbrnou medaili.
Rekordmankou MS je také jeho krajanka Schellingová, jež během 15 let odehrála (44) a vyhrála (21) nejvíce zápasů ze všech brankářek v historii šampionátů. Od dubna 2013 do února 2018 odchytala 28 zápasů na akcích IIHF za Švýcarsko za sebou, přičemž z nich nevynechala jedinou minutu. Jejím největším úspěchem i celého švýcarského ženského hokeje jsou bronzové medaile z MS 2012 a ZOH 2014.
Další oceněnou hokejistkou je bývalá útočnice Campbellová-Pascallová. V dresu kanadské reprezentace v letech 1994-2006 vybojovala dvě olympijská zlata, šest titulů mistryně světa a k tomu ještě dvě stříbra. Při obou olympijských triumfech a dvou vítězstvích na MS měla na dresu kapitánské céčko.
V kategorii takzvaných budovatelů bude do Síně slávy uveden Krueger, jenž stál v letech 1998 až 2010 za vzestupem švýcarského reprezentačního hokeje. Kanadský rodák se švýcarským a německým pasem vedl národní tým na 12 MS a třech olympiádách. I když na medaili s mužstvem nedosáhl, položil základy k jeho pozdějším úspěchům, tedy čtyřem stříbrným medailím z MS od roku 2013. Po odchodu ze Švýcarska trénoval v NHL Edmonton a Buffalo.