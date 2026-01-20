Postupovou dvanáctku účastníků základních skupin házenkářského mistrovství Evropy doplnily týmy Portugalska a Švýcarska. Portugalci díky vítězství 31:29 nad domácím Dánskem dokonce vyhráli skupinu B v Herningu. Švýcarsko rozdrtilo Černou Horu o sedmnáct branek a zajistilo si historický postup na úkor Faeřanů.
Posledními účastníky hlavní fáze házenkářského ME jsou Portugalci a Švýcaři
O posledních účastnících čtvrtfinálových skupin se rozhodovalo na dálku mezi dvěma dvojicemi týmů, které ve vzájemném zápase remizovaly.
Jelikož Severní Makedonie s obtížemi udolala o jediný gól Rumunsko, stačila Portugalcům k jistotě i porážka o 16 branek s domácími Dány.
Olympijští vítězové z Paříže a úřadující mistři světa ale v Herningu vedli za celý první poločas pouze jednou a jejich nejvýraznějším náskokem bylo vedení 19:17 v polovině druhé půle.
Portugalci vzápětí sérií tří gólů otočili skóre a poté už si až do konce udržovali mírný náskok. Shodně devíti brankami se pod triumf semifinalistů loňského MS podepsali bratři Kiko a Martim Costové.
Švýcaři potřebovali co nejvyšší výhru nad Černou Horou a pomoc Slovinců proti faerské senzaci turnaje. Kýženému výsledku se přiblížili díky sérii sedmi branek v nástupu do druhého poločasu.
V poslední pětiminutovce navýšili své vedení až na rozdíl sedmnácti gólů, Faerské ostrovy tak kvůli horšímu skóre potřebovaly proti Slovinsku bodovat.
Šestý celek předchozího Eura ovšem v druhém poločase ukázal větší zkušenosti a přestože nadšeně bojující Faeřané dokázali v koncovce zápasu snížit na rozdíl jediného gólu, Slovince vzápětí uklidnil svým desátým gólem nejlepší střelec utkání Domen Makuc.
Výsledky ME v házené mužů
Výsledky ME v házené mužů
Skupina B (Herning): Severní Makedonie – Rumunsko 24:23 (13:9), Dánsko – Portugalsko 29:31 (11:12).
Skupina D (Oslo): Černá Hora – Švýcarsko 26:43 (16:22), Slovinsko – Faerské ostrovy 30:27 (16:15).
Skupina F (Kristianstad): Polsko – Itálie 28:29 (13:15), Maďarsko – Island 23:24 (14:14).