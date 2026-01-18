Mistrovství Evropy házenkářů už zná další postupující ze skupin. Jsou jimi hráči Islandu, Dánska, Maďarska a Slovinska. Island po Itálii porazil i Polsko 31:23, Dánové rozdrtili Rumuny 39:24, Maďaři přehráli Itálii 32:26 a Slovinci porazili Švýcarsko 38:35.
Další týmy si už na ME házenkářů zajistily postup ze skupin
Jistotu už mohli mít i hráči Portugalska, ale nakonec byli rádi za remízu 29:29 se Severní Makedonií.
Po vyrovnaném poločase se Portugalci proti Makedoncům dostali do vedení až o pět branek, ale soupeř se nedal a zejména zásluhou patnácti tref nejlepšího hráče utkání Kuzmanského dotáhl náskok a v dramatickém závěru ještě sahal po vítězství.
Výsledky ME házenkářů v Dánsku, Norsku a Švédsku
Skupina B (Herning): Severní Makedonie – Portugalsko 29:29 (13:15), Rumunsko – Dánsko 24:39 (17:22).
Skupina D (Oslo): Černá Hora – Faerské ostrovy 24:37 (12:19), Švýcarsko – Slovinsko 35:38 (20:14).
Skupina F (Kristianstad): Polsko – Island 23:31 (10:13), Itálie – Maďarsko 26:32 (13:14).