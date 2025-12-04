Dramatický závěr a další cenné body pro Faeřanky. Házenkářky ze souostroví v severním Atlantiku zaskočily Srbky, které si myslely, že už mají vítězství v osmifinálové skupině II v kapse, nakonec z toho byla remíza 31:31. Němky pak rozdílem třídy přehrály Černou Horu a po výhře 36:18 slaví jako první tým postup mezi nejlepší osmičku.
Faeřanky potrestaly chybu Srbek a uzmuly remízu. Němky jsou ve čtvrtfinále MS
Když nejlepší střelkyně Srbek, osmigólová Jovana Skrobičová, poslala minutu před koncem řádné hrací doby svůj tým do vedení 31:30 a následně Jovana Risovičová vychytala pokus Faeřanek, zdálo se vše jasné. Srbské házenkářky se objímaly a už věřily ve výhru.
Jenže poté sedm sekund před koncem Jovana Jovovičová udělala zásadní technickou chybu – místo střelby se zastavila, ztratila podle pravidel míč a poté nedodržela vzdálenost pro rozehrávku Faeřanek. Červená karta a následný sedmimetrový hod byl velkým trestem.
Jana Mittúnová proměnila sedmičku a desátou brankou v utkání rozhodla o dělbě bodů po výsledku 31:31. „Prostě jsem musela skórovat. Celý zápas musel být pro fanoušky opravdu zábavný,“ řekla Mittúnová. Srbky jsou stále druhé v tabulce „dortmundské“ skupiny, ale ještě nemají nic jisté a v posledním duelu musí pro jistotu postupu přehrát Černohorky.
Němky vedly už v poločase o deset branek nad Černou Horou, nakonec vyhrály 36:18 a potěšily domácí fanoušky postupem do čtvrtfinále. Francouzky vstoupily do osmifinálové skupiny výhrou 29:17 nad Rakušankami. Ve vítězné jízdě doma v Rotterdamu pokračují zase Nizozemky po vítězství 39:21 proti Tunisku.
MS házenkářek v Nizozemsku a Německu – osmifinálové skupiny
Skupina II (Dortmund):
Srbsko – Faerské ostrovy 31:31 (16:14), Černá Hora – Německo 18:36 (6:16), Island – Španělsko 23:30 (13:14).
Skupina III (Rotterdam):
Argentina – Polsko 25:28 (15:14), Francie – Rakousko 29:17 (14:12), Nizozemsko – Tunisko 39:21 (22:9).