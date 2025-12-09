Gymnastika

Zemřela olympijská medailistka v gymnastice Růžičková-Šínová


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK/Český svaz olympioniků

Zemřela dvojnásobná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Matylda Růžičková. V roce 1952 byla v Helsinkách členkou bronzového družstva, o osm let později v Římě obsadila s československým týmem druhé místo. Stříbro ve víceboji družstev získala i na mistrovství světa 1958.

Byla všestranná, zpočátku se věnovala atletice, basketbalu a volejbalu. V 18 letech se dostala do reprezentace sportovní gymnastiky, v níž závodila nejprve pod dívčím jménem Šínová a později jako Matoušková. Stříbrné medaile z OH i MS vybojovala po boku Věry Čáslavské či Evy Bosákové.

Po svatbě s držitelem dvou bronzových olympijských medailí Zdeňkem Růžičkou pracovala na pedagogické fakultě brněnské univerzity. Trénovala v TJ Zbrojovka a ve středisku vrcholového sportu. V roce 2000 byla uvedena do Sportovní síně slávy města Brna.

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v 11:45 v obřadní síni brněnského krematoria. O úmrtí informoval Český klub olympioniků.

