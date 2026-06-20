V polovině US Open je ve vedení Clark o čtyři údery

Po polovině US Open je suverénně v čele americký golfista Wyndham Clark. Vítěz turnaje z roku 2023 v úvodních dvou kolech zahrál sedm ran pod normu hřiště v Southamptonu ve státu New York a vybudoval si náskok čtyř úderů před čtveřicí soupeřů na děleném druhém místě.
„Být v laufu je v golfu hodně důležité a myslím, že v něm teď jsem,“ uvedl Clark, jenž byl v čele už po prvním kole. „Skvělé na tom je, že nemám pocit, že bych hrál svou nejlepší hru, ale stejně vedu. Snad předvedu ty nejlepší výkony o víkendu,“ dodal.
O druhé místo se na hřišti klubu Shinnecock Hills dělí se skóre -3 Američané Xander Schauffele a Sam Stevens, Korejec Kim Čo-hjong a Angličan Matt Fitzpatrick. O další ránu zpět je šestý Američan Collin Morikawa.
Už sedm úderů na vedení ztrácejí favorité Rory McIlroy a světová jednička Scottie Scheffler, jenž se pokouší zkompletovat kariérní grandslam. Dělí se o jedenáctou pozici.
Do víkendových kol neprošli z velkých jmen Jon Rahm, Bryson DeChambeau, obhájce prvenství J.J. Spaun ani Australan Adam Scott, jenž startoval na jubilejním stém majoru za sebou.
Zajímavostí letošního US Open je start teprve 17letého Milese Russela, který je druhým nejmladším hráčem od druhé světové války, který prošel cutem turnaje. „Jen velmi málo teenagerů projde cutem na turnaji pro 156 nejlepších golfistů světa. To, že se to podařilo na hrišti Shinnecock Hills známém náročnými podmínkami a silným větrem, je o to pozoruhodnější, píše web Daily Golf Club. Mladší než Russel byl v roce 2012 Beau Hossler, a to o pouhé čtyři měsíce.
Výsledky golfového US Open – po 2. kole:
Výsledky golfového US Open – po 2. kole:
1. Clark (USA) 133 (64+69), 2. M. Fitzpatrick (Angl.) 137 (67+70), Kim Čo-hjong (Korea) 137 (70+67), Schauffele 137 (71+66) a Stevens 137 (68+69), 6. Morikawa (USA) 138 (73+65).