Třetí start a hned vítězství. Mladík Koivun předčil i Schefflera

Jednadvacetiletý nováček Jackson Koivun předčil světovou jedničku Scottieho Schefflera a vyhrál golfový turnaj 3M Open okruhu PGA v Blaine v Minnesotě. Hvězdného amerického krajana za sebou nechal o tři rány. Celkově měl Koivun skóre -25 a premiérového titulu na elitním okruhu se dočkal při teprve třetím startu mezi profesionály.
„Na osmnáctce jsem byl trochu nervózní. Od lidí v davu jsem pořád slyšel: ‚Scottie se blíží‘, ale snažil jsem se to vytěsnit a soustředit se na svoji hru. V závěru se mi podařilo i pár dobrých patů,“ řekl Koivun.
Jeho konečný výsledek 259 úderů za čtyři kola je rekordem turnaje v klubu TPC Twin Cities. O jednu ránu víc potřeboval dosavadní rekordman Lee Hodges při triumfu před třemi lety.
Scheffler obsadil druhé místo už popáté v této sezoně. Čtyřnásobný šampion z majorů vybojoval trofej naposledy v lednu v La Quintě, byla to jeho jubilejní dvacátá na PGA Tour. Jeho přemožitel z turnaje v Blaine Koivun inkasoval za vítězství prémii 1,58 milionu dolarů (zhruba 33 milionů korun).
Výsledky golfového turnaje PGA Tour v Blaine
Výsledky golfového turnaje PGA Tour v Blaine
1. Koivun 259 (64+68+61+66), 2. Scheffler 262 (65+70+64+63), 3. Harman 264 (69+64+66+65), Phillips 264 (66+65+66+67), McCarthy (všichni USA) 264 (66+68+64+66) a Macujama (Jap.) 264 (70+65+65+64).