Golfista Petr Hrubý zahájil sezonu jako nejlepší český profesionál loňského roku. Nyní ho čeká její finiš, na který se připravoval na domácích hřištích. Jak se ohlíží za svým úspěchem a co mu nejvíce vylepšuje sebevědomí?
Hrubý se v květnu zapsal do historie českého golfu. Skrz kvalifikaci se dostal na turnaj PGA Tour v Myrtle Beach a formu pak prodal i ve zbytku týdne. Po boji prošel cutem a nakonec vytvořil nové české maximum na nejprestižnějším golfovém okruhu. Se skóre -7 skončil na děleném 31. místě.
Loni nejúspěšnější domácí golfový profesionál letos kromě zastávky na PGA Tour bojuje o okruh níže. V Korn Ferry Tour si bude chtít během podzimu zajistit co nejlepší pozici pro příští sezonu.
„Sezona letos začala všelijak. Měl jsem tzv. conditional status, což znamenalo, že budu mít jen limitovaný počet startů. Věděl jsem, že budu muset sezonu začít dobře, což se mi nepovedlo, musel jsem o stupínek níž, ale naštěstí jsem dostal v červenci další šance, a tím se sezona trochu rozjela,“ říká Hrubý v rozhovoru pro ČT sport.
„Tlačil jsem na sebe hodně, protože jsem věděl, že potřebuju hrát dobře. Celkově to tam mentálně úplně nebylo. Sám jsem se hodnotil podle toho, jak hraju, a to je cesta do pekel,“ popisuje upřímně Hrubý.
A pokračuje: „Na PGA Tour America jsem začal sezonu dvěma turnaji v Brazílii a Argentině, což je velký rozdíl oproti Americe i Evropě. Ale Brazílii jsem si to užil, turnaj mi sednul, což bylo důležité pro zbytek sezony. Celkově bych řekl, že se toury moc neliší co se týče úrovně hráčů,“ vzpomíná Hrubý.
Nejvíce mu podle jeho slov vyhovují těžká hřiště. „U Korn Ferry Tour trochu míň, ale snažím se zahrát co nejvíc pod par. Podmínky jsou mokré, hřiště je měkké. Musím se přiznat, že poslední turnaje ani moc nefoukalo a hráči jsou top elita, takže to umí,“ ví Hrubý.
Na Myrtle Beach se dostal přes kvalifikaci, kam se mohl přihlásit vzhledem ke svému statusu na Korn Ferry Tour.
„Kvalifikace funguje tak, že sto hráčů hraje o čtyři místa. Povedlo se mi zahrát fajn výsledek a dostat se skrz. Pomohlo to i psychicky, porovnávat se s největšími hráči a vidět, že s nimi mohu držet krok, bylo důležité pro mé sebevědomí,“ vysvětluje Hrubý.
Kde teď vidí prostor pro své zlepšení? „Těžko se to řekne spatra. Každý turnaj máte pocit, že něco potřebuje být trochu lepší.“
Konec sezony má už Hrubý narýsovaný. „Čekají nás Korn Ferry Tour Finals, což je série čtyři turnajů. Můj cíl je dostat se na finálový turnaj, který by mi zajistil kartu pro příští rok,“ přeje si hráč, který se na Korn Ferry Tour dostal přes univerzitní golf. „Posledních pětadvacet let je to podle mě ideální cesta,“ dodává.
Sen na kartu na PGA Tour pro příští rok ho neopouští. „Znám se s více lidmi, cítím se více komfortně, znám více hřiště. Sen nemizí, vždycky jsem měl pozvolný vzestup, nebyl to pro mě nikdy velký skok. Snažím se být trpělivý a hledám kousíčky procent, které mi chybí pro to, abych se tam dostal.“