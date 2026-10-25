Golf

Kousková pokračuje ve skvělých výkonech, v Dillí skončila čtvrtá


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Sára Kousková zaznamenala další skvělý výsledek. Na turnaji Ladies European Tour v Dillí skončila čtvrtá a od druhého umístění za sebou mezi nejlepšími třemi dělila českou jedničku na Indian Open jedna rána.

Sedmadvacetiletá Kousková byla před dvěma týdny druhá v Soulu a ve velmi dobrých výkonech pokračovala i v Indii, kde se držela v popředí celý turnaj. V dnešním finálovém kole zahrála česká olympionička jednu ránu pod par a celkově turnaj absolvovala s třemi údery pod normu hřiště DLF Golf and Country Clubu.

V závěrečný den Kousková, jež se v Indii potýkala s nachlazením, předvedla různorodé výkony. Zahrála šest birdie, ale také jedno bogey a dvě double bogey. Jednu ránu Kousková ztratila na třetí Shannon Tanovou ze Singapuru a o čtvrté místo se podělila s domácí Pranavi Ursovou.

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Kousková skončila v Indii čtvrtá
Zdroj: ČT sport/LET

„Bylo to extrémně náročné. Asi nikdy jsem se po třech kolech necítila tak vyčerpaná. Během turnaje jsem bojovala s nachlazením, takže mi na hřišti nebylo úplně dobře,“ uvedla Kousková. Dnes už jí bylo lépe. „Cítila jsem opravdu velký rozdíl. DLF je ohromně těžké hřiště, na kterém člověk musí vydržet a bojovat až do úplného konce. Myslím, že se nám to povedlo, a mám z toho velkou radost,“ řekla.

Díky vynikajícímu poslednímu kolu se skóre -7 dosáhla už čtvrtého vítězství v Dillí Pónanong Pchatlumová z Thajska, jež celkem zapsala 11 ran pod par. O čtyři údery tak porazila po sobotě vedoucí Indku Vani Kapúrovou.

Kousková skončila v Top 5 na čtvrtém z posledních pěti turnajů, druhá byla vedle Soulu také v srpnu na Irish Open. Po úspěchu v Koreji se jako druhá Češka v historii posunula do první stovky světového žebříčku a z 94. pozice nyní útočí na české maximum Kláry Davidson Spilkové, která byla v roce 2023 na 89. místě.

Po náročném programu se rozhodla vynechat příští týden turnaj na Tchaj-wanu a dát přednost odpočinku a přípravě na další start v Číně. „Mám velkou radost z posledních výsledků. Tolik dobrých umístění za sebou jsem si snad ani nedokázala vysnít. Připisuji to především tomu, že dál děláme stejnou práci, a to na velmi vysoké úrovni. Je vidět, že se do výsledků promítá trénink i práce celého týmu kolem mě,“ uvedla Kousková, která je osmá v sezonním žebříčku Order of Merit.

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Devatenácté místo v Indii obsadila Tereza Kazár Melecká. „Výsledek +1 na tomhle hřišti je fajn a devatenácté místo hodnotím pozitivně. Teď uvidím, kam mě to posune a jestli se dostanu na finálový turnaj do Španělska. Jasněji budu mít, až se uzavřou další turnaje,“ řekla.

Kristýna Napoleaová a Jana Melichová skončily na dělené 46. příčce, Patricie Macková byla na 64. pozici těsně pod hranicí cutu.

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