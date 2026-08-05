Výsledek nám dodal sebevědomí. Každý odvedl fantastickou práci, těšilo „špiona“ Karabce

Po utkání nebyl s výsledkem vzhledem k nevyužitým šancím tak spokojen. Přesto ofenzivní záložník Sparty Adam Karabec věří, že Pražané mají po výhře 2:1 nad Lyonem v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů reálnou šanci na postup.
Letenští nerozehraného soupeře zaskočili. „Kdyby nám výsledek 2:1 řekli před zápasem, tak ho vezmeme všemi deseti. Ale takhle nás samozřejmě mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběl vždy opravdu jen kousek. Ať už to byly ofsajdy, nebo když jsme nedali velké šance,“ uvedl Karabec.
„Jinak si ale myslím, že vcelku můžeme být spokojení. Odveta pro nás bude určitě těžší. Ale pojedeme do Lyonu s velmi dobrým výsledkem. Nikdo se nebál, každý odvedl fantastickou práci. Když budeme hrát stejně, tak si myslím, že postup je určitě reálný,“ dodal pražský rodák.
Sparta v šesti minulých pohárových zápasech Lyon neporazila a pětkrát mu podlehla. Až nyní se dočkala první výhry. „Myslím, že je to nějaký fakt, ale vcelku asi nic úplně neovlivní. Pro nás je výsledek hrozně důležitý tím, že nám dodal velké sebevědomí, že můžeme hrát takové zápasy a můžeme je odehrát na takové úrovni. Myslím, že hlavní je teď výsledek a hlavně jakým stylem jsme si ho zajistili,“ vyzdvihl Karabec.
Zápas pro něj nebyl z osobního hlediska po ročním hostování v minulé sezoně v týmu soupeře jednoduchý. „Těšil jsem se. Musím říct, že nejdřív jsem neměl úplně radost, že budeme hrát zrovna s Lyonem. Pak jsem se čím dál víc těšil, a když to takhle dopadlo, tak jsem nadšený,“ řekl s úsměvem.
S nedávnými spoluhráči z Lyonu byl v kontaktu. „Mám tam hodně kamarádů, takže jsem si je obvolal. Všechny jsem rád viděl a doufám, že oni mě taky. Mám s nimi skvělý vztah, i s realizačním týmem,“ uvedl.
Trenér Lyonu Paulo Fonseca ho nazval „špionem“ v týmu soupeře. „Trenéři za mnou v přípravě samozřejmě přišli a ptali se na některé věci. Protože přece jenom když v tom týmu jste, tak víte trošku detailněji, jak to všechno probíhá. Snažil jsem se pomoct, jak nejlíp to šlo, abychom byli co nejlépe připravení. Ale vcelku si přípravu udělali trenéři,“ řekl Karabec.