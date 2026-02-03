Z Prahy do Londýna míří brankářka české fotbalové reprezentace Barbora Votíková. Ta bude do konce sezony hostovat ze Slavie ve slavném Arsenalu. Devětadvacetiletá Votíková si vyzkouší třetí zahraniční angažmá.
Votíková jde ze Slavie do branky Arsenalu
V roce 2021 česká brankářka zamířila do Paris St. Germain a před svým předloňským návratem do Edenu chytala ještě za Tottenham, úhlavního rivala Arsenalu.
„Arsenal je jeden z největších klubů světa se skvělými hráčkami a fanoušky. Pro mě je velká čest, že tady můžu být. Je to splněný sen a už se nemůžu dočkat, až to začne,“ řekla Votíková pro klubový web londýnského celku.
„Máme radost, že jsme získali takhle zkušenou brankářku, která zvýší konkurenci mezi třemi tyčemi. Barbora si vyzkoušela evropské soutěže i anglickou ligu, před druhou polovinou sezony je to skvělá posila,“ uvedla trenérka Renée Slegersová.
Arsenal je v anglické nejvyšší soutěži na čtvrtém místě, v Lize mistrů je v osmifinále. Votíková bude o místo v sestavě bojovat s brankářskou jedničkou a oporou nizozemské reprezentace Daphne van Domselaarovou, která se vrací po zranění, a Němkou Anneke Borbeoovu.
Debutovat může v neděli v ligovém utkání se suverénním lídrem tabulky Manchesterem City.