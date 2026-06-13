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Fotbal

Velký návrat Tourého. Africká legenda usedne na lavičku Slovanu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Slovan Bratislava bude trénovat někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony Yaya Touré. Čtyřnásobný africký fotbalista roku podepsal tříletou smlouvu, na lavičce nahradí Vladimíra Weisse, jenž po minulé sezoně odešel ke slovenské reprezentaci.

„Už se nemůžu dočkat, až se v pondělí společně pustíme do práce. Mému předchůdci patří velký respekt za to, čeho se Slovanem dosáhl. Chci na to navázat a zároveň přinést něco nového, vlastního,“ řekl Touré.

Bývalého kapitána Pobřeží slonoviny čeká premiéra v roli hlavního kouče. Dosud působil jako asistent v Olimpiku Doněck, Achmatu Grozném, Standardu Lutych a naposledy u národního týmu Saúdské Arábie po boku Roberta Manciniho.

„Fotbal je pro mě vším. Miluji výzvy a nesmírně se těším na to, že budu trénovat velký klub s bohatou historií, krásným stadionem a vysokými ambicemi. Už delší dobu jsem toužil po tom, abych mohl pracovat na vlastním projektu jako hlavní trenér. Vážím si toho, že tato možnost přichází v top klubu, který jsem nedávno sledoval v zápase Ligy mistrů s Manchesterem City,“ uvedl Touré.

S Barcelonou jako hráč triumfoval v Lize mistrů a dvakrát ve španělské lize. S Manchesterem City získal tři anglické tituly.

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