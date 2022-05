UEFA trestá. Ruské kluby si v Evropě nezahrají, padá i kandidatura na ME

V další sezoně evropských pohárů budou chybět ruské kluby. Čerstvý ligový šampion Zenit Petrohrad musí přepustit své místo v jedné ze základních skupin Ligy mistrů vítězi skotské nejvyšší soutěže.

Bez ruských mužstev budou i Evropská liga a Konferenční liga. Do ní zasáhne po úpravě nasazení až v třetím předkole vítěz českého poháru MOL Cupu. Českého ligového šampiona dál čeká druhé předkolo Ligy mistrů a další dvě mužstva z nejvyšší soutěže se představí v druhém předkole Konferenční ligy.

Mužská reprezentace přijde o účast v Lize národů, kde měla hrát ve skupině B2 s Islandem, Izraelem a Albánií. Připadne jí poslední čtvrté místo a sestoupí coby nejhorší z 16 účastníků úrovně B.

Ruské fotbalistky nebudou moct usilovat o postup na světový šampionát v příštím roce. V kvalifikaci už zmeškaly kvůli suspendaci dvě dubnová utkání a skupina E bude pokračovat bez nich pouze s pěti týmy. O šanci vybojovat si start na letošním MS v Kataru v play-off už dříve přišli i ruští reprezentanti.

UEFA rovněž rozhodla, že Rusko se nemůže ucházet o pořádání mistrovství Evropy fotbalistů v roce 2028 či 2032, jak mělo v plánu.

Odkázala se při tom na jeden článek v pravidlech pro výběr organizátorů svých akcí. "Každý uchazeč musí zajistit, že nebude jednat tak, že by mohl poškodit pověst UEFA, soutěže nebo jiného uchazeče," uvedla unie. Navíc poukázala na to, že hostitel turnaje má automaticky zaručenou účast, zatímco současná situace Ruska a jeho případný návrat do soutěží jsou značně nejisté.

Rusové překvapili oznámením, že hodlají kandidovat na pořádání Eura zhruba měsíc po začátku invaze. O ME 2028 usilují společně Anglie, Wales, Severní Irsko, Skotsko a Irsko. Jejich soupeřem je Turecko.

"Ruský fotbalový svaz vyjadřuje kategorický nesouhlas s rozhodnutími výkonného výboru UEFA. Budeme i nadále chránit vlastní zájmy v případech, které jsou již projednávány u Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne, a vyhrazujeme si právo podávat další žádosti," uvedlo vedení ruského fotbalu v prohlášení. Zatím Rusové nicméně u CAS neuspěli.