Fotbal

Trpišovský o první výhře v LM: Máme poslední šanci, nechci to nechávat na příště


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, slavia.cz

Slavia po sedmi kolech zůstává jedním ze tří týmů bez výhry a s pouhými třemi body za remízy již nemá šanci na postup do vyřazovacích bojů.

Na dosud jediné vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od své premiérové účasti v roce 2007 čeká již dlouhých 18 zápasů, mužstvo tehdy vedl jako trenér Karel Jarolím.

Trpišovský na výhru v základní části prestižní soutěže ještě s týmem nedosáhl. „Rád bych si to samozřejmě odškrtnul, nenechával to na další sezony, na naši další účast v Lize mistrů. Je to zápas Champions League, všichni se o tom bavíme, sníme o tom. Přejeme si konečně vyhrát,“ uvedl Trpišovský.

Pafos na rozdíl od Pražanů při své premiéře v Lize mistrů ještě neztratil naději na postup, byť šance nemá velké. „Je to zápas venku proti týmu, který ukázal kvalitu. Dostal se do Ligy mistrů, uhrál solidní výsledky i dobrý počet bodů. Navíc se zajímavými týmy. Vnímáme jejich charakteristiku, v čem se jim v Evropě dařilo, kde naopak mohou ztrácet. Budeme se na to snažit reagovat svým způsobem hry,“ podotkl Trpišovský.

„Nejsilnější stránky Pafosu jsou fotbalovost, dynamika a technická vybavenost. Jsou to všechno zkušenější hráči kolem 30 let. Spousta těch hráčů má v životopisech velké kluby aspoň v akademiích. Těším se na (záložníka či obránce) Semu, kterého jsme hodně sledovali, když byl v Östersundu. Líbil se nám, měli jsme ho vysoko na listu, ale pak skončil ve Watfordu,“ řekl trenér českého mistra.

Za kyperského mistra hraje od léta stoper Luiz, osmatřicetiletý Brazilec známý z angažmá v Chelsea, Arsenalu či Paris St. Germain kvůli zranění poslední dva soutěžní duely vynechal.

„Myslím, že pokud to jen trošku půjde, do středečního zápasu bude k dispozici, protože hráč na jeho pozici je vykartovaný. Já osobně bych byl šťastný, kdyby hrál. Spousta kluků ho sledovala ve velkých klubech, i pro fanoušky by to bylo zajímavé,“ řekl Trpišovský.

„My ho zažili za Chelsea, když jsme pro ní hráli dvojzápas v Evropské lize. Je to legenda spousty klubů, je na něm vidět, že fotbal opravdu miluje. I když má svůj věk, je výborně fyzicky připravený. To se mi na těchto hráčích líbí, když ke konci kariéry pořád hrají naplno. Byl to hráč, který z mého pohledu trošku předběhl dobu. I když se hrálo hodně defenzivně, on vynikal hrou do útoku,“ ocenil Trpišovský.

Kvůli zranění z minulého utkání před týdnem proti Barceloně (2:4) bude postrádat hned trojici hráčů – jednoho z kapitánů Tomáše Holeše, obránce Tomáše Vlčka a záložníka Davida Mosese.

„Je to vždy nepříjemné, když se na začátku sezony po přípravě potřebujete sehrávat a vypadávají vám hráči. Už v neděli nám začíná liga a chtěli jsme to držet v podobné sestavě. Šanci dostanou jiní hráči, kteří třeba nějakou dobu nehráli. Bude to pro ně herní test před začátkem ligy,“ podotkl trenér.

