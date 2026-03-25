Sparťanky v úvodním semifinále Eurocupu těsně podlehly Hammarby


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih utkání AC Sparta Praha – Hammarby IF
Zdroj: ČT sport

Sparťanské fotbalistky v úvodním semifinálovém utkání Evropského poháru podlehly doma Hammarby 2:3. Vedoucí tým české ligy ve druhé půli otočil skóre, ale totéž se v závěru povedlo hostujícím hráčkám. Odveta je na programu příští čtvrtek ve Švédsku. Vítěz ve finále, které se rovněž bude hrát na dva zápasy, vyzve jiný švédský celek Häcken, nebo Frankfurt.

Úřadující švédské vicemistryně měly na Letné v prvním poločase řadu šancí, jenže žádnou z nich nevyužily. Dorážku Koivistové vyškrábla brankářka Harantová na břevno. V nastavení úvodního dějství ale udeřila Sörumová.

Po změně stran v rozmezí 60. až 83. minuty obrátily stav Stárová s Khýrovou. Tři minuty po vedoucí trefě srovnala Reidyová. Duel směřoval k remíze, jenže Hammarby skórovalo i v nastavení druhé půle zásluhou střídající Petersonové.

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň. Sparta je posledním českým zástupcem v ženských pohárech. V soutěži dosud prošla přes Ferencváros, Young Boys Bern a Austrii Vídeň.

Sparta Praha – Hammarby 2:3 (0:1)

Branky: 60. Stárová, 83. Khýrová – 45.+1 Sörumová, 86. Reidyová, 90.+2 Petersonová.

Sestava Sparty: Harantová – Retkesová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (72. Bridgesová) – Kotrčová, Černá, Stárová – Ospecková, Bergfordová (64. Rancová), Khýrová. Trenér: Steiner.

