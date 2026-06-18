Soutěž o český dres a oficiální míč MS

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Kdo dal první gól za českou fotbalovou reprezentaci na MS?
A) Pavel Kuka
B) Jan Koller
Ze správných odpovědí vybereme v pozápasovém studiu jednoho výherce, který získá podepsaný reprezentační dres České republiky a oficiální míč MS.
Svoji odpověď pošlete ve formátu: CESKO mezera A nebo B na číslo 900 11 do skončení dnešního utkání.
Cena SMS dle tarifu operátora, technicky provozuje ATS Praha, www.atspraha.cz.
Správnou odpověď a výherce zveřejníme také na stránkách ČT sport.