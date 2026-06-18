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Soutěž o český dres a oficiální míč MS


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT

Pokud máte rádi fotbal, sledujete mistrovství světa a chcete soutěžit, tady máte možnost vyhrát atraktivní ceny.

Kdo dal první gól za českou fotbalovou reprezentaci na MS?

A) Pavel Kuka

B) Jan Koller

Ze správných odpovědí vybereme v pozápasovém studiu jednoho výherce, který získá podepsaný reprezentační dres České republiky a oficiální míč MS.

Svoji odpověď pošlete ve formátu: CESKO mezera A nebo B na číslo 900 11 do skončení dnešního utkání.

Cena SMS dle tarifu operátora, technicky provozuje ATS Praha, www.atspraha.cz.

Správnou odpověď a výherce zveřejníme také na stránkách ČT sport.

Ke stažení

Pravidla soutěže

282 kB

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