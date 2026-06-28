Soutěž k MS ve fotbale – 28. června

Máte rádi FOTBAL a chcete si ještě zasoutěžit? Odpovězte správně na uvedenou otázku a vyhrajte.
Kolikrát startoval na světovém šampionátu ve fotbale společný tým Československa?
a) 9x
b) 8x
Svoji odpověď pošlete ve formátu: FOTBAL mezera A, nebo B na číslo 900 11 do dnešní půlnoci.
Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky provozuje ATS Praha. (www.atspraha.cz).
Ze správných odpovědí vybereme každý hrací den jednoho výherce, který vyhraje voucher na kurzové sázky v hodnotě 5000 Kč od sázkové společnosti Tipsport.
Správné odpovědi a výherci budou zveřejněni do týdne na těchto stránkách.