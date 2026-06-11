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Fotbal

Soutěž k MS ve fotbale – 11. června


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Soutěž k MS ve fotbale – 11. června
Zdroj: ČT sport

Máte rádi FOTBAL a chcete si ještě zasoutěžit? Odpovězte správně na uvedenou otázku a vyhrajte.

Kolik medailí v historii světových šampionátů nasbíralo Německo?

a) 12

b) 10

Svoji odpověď pošlete ve formátu: FOTBAL mezera A nebo B na číslo 900 11 do dnešní půlnoci.
Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky provozuje ATS Praha. (www.atspraha.cz).

Ze správných odpovědí vybereme každý hrací den jednoho výherce, který vyhraje voucher na kurzové sázky v hodnotě 5000 Kč od sázkové společnosti Tipsport.

Správné odpovědi a výherci budou zveřejněni do týdne na těchto stránkách.

Ke stažení

Pravidla soutěže TOD 2026

298 kB

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