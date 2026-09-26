Soutěž k Lize národů – 26. září

Máte rádi fotbal a víte o něm něco? Tak si pojďte vaše znalosti vyzkoušet, stačí správně odpovědět v naší divácké soutěži.
Vedl v nějakém zápase Ligy národů českou reprezentaci trenér Karel Jarolím?
A) Ano
B) Ne
Vaše odpovědi posílejte ve tvaru FOTBAL mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do dnešní půlnoci. Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz. Ze správných odpovědí vybereme jednoho výherce, který vyhraje zapůjčení vozu Ford Kuga na týden od společnosti FORD.
Podmínka pro uplatnění výhry: Výherce musí mít minimálně 2 roky platný řidičský průkaz skupiny B a věk minimálně 25 let.
Výherce najdete do týdne na www.ctsport.cz