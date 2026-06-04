MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramVidea
Fotbal

Singhateh dostal od diciplinárky trest na čtyři zápasy, trenér Šustr na dva


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK, FAČR

Jablonecký fotbalista Ebrima Singhateh dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Trenér Dukly Pavel Šustr nesmí ve dvou utkáních na lavičku kvůli kritice rozhodčích po zápase v Teplicích.

Domácí pohár překvapivě ovládla Karviná, která ve finále v Hradci Králové zdolala po obratu Jablonec 3:1. Severočeši hráli od 57. minuty v oslabení kvůli červené kartě pro střídajícího Singhateha. Gambijský útočník se ohnal po Sebastianu Boháčovi, jehož kopl do rozkroku, a rozhodčí Marek Radina bývalého hráče Karviné okamžitě vyloučil.

Šustr po duelu předposledního kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích kritizoval výkon rozhodčího Ondřeje Berky. „Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. Víte, co je na tom největší sranda? Že je sebevědomý, chodí po hřišti, ukazuje, pořád vyhrožuje kartami. I nám, i když já se s rozhodčími vůbec nebavím. Sebevědomí tady, výkon tady,“ naznačil Šustr na tiskové konferenci rukama dvě rozdílné úrovně.

Berka posoudil všechny sporné situace proti Dukle, podle komise rozhodčích ale ani jednou nechyboval.

Dukla si v případě výhry mohla kolo před koncem zajistit v Teplicích záchranu, ale zápas prohrála 0:2. Po následné porážce 0:3 s Ostravou pak z posledního místa tabulky přímo sestoupila do druhé ligy.

Přečtěte si také

Fotbal fokus podcast: Vzlety a propadáky sezony. Šustrovo bečení, legendární baráž?

26. 5. 2026

Fotbal fokus podcast: Vzlety a propadáky sezony. Šustrovo bečení, legendární baráž?
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.