Silvestrovské derby internacionálů vyhráli fotbalisté Sparty. V tradičním utkání porazili Slavii 6:4. Sešívaní si připsali triumf v zápase veteránů.
Silvestrovské derby vyhrála Sparta
Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář, červenobílí neproměnili dvě penalty. Letenští oplatili rivalovi loňskou porážku a na závěr roku zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů. V derby veteránů nad 45 let vyhrála Slavia 4:3 i díky chycené penaltě v podání brankáře Martina Vaniaka.
Celková bilance v kategorii internacionálů sice nadále vyznívá pro tým z Edenu, který ovládl 22 z 39 ročníků, poslední dobou se ale mnohem více daří sparťanům. Letenští od porážky v roce 2016 prohráli jen vloni (3:7) a letos si připsali dvanácté vítězství.
Slávisté v exhibici hrané na dvakrát 25 minut před zhruba 1200 diváky v první půli dvakrát srovnali skóre, po změně stran ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. Brankář Bičík chytil Volešákovi penaltu, poté se z pokutového kopu nařízeného za tři rohy neprosadil ani Necid a sparťané i díky tomu získali tříbrankový náskok.
Koreš pak už z další penalty skóroval a Necid minutu před koncem snížil na 4:5, v nastavení ale na opačné straně definitivně rozhodl z pokutového kopu Bednář. Jeden ze čtyř nováčků v dresu letenských internacionálů během sedmi minut zvládl hattrick, jako kdyby ho vyhecovalo, že v poločasové přestávce netrefil branku při tradiční střelbě na šampaňské.
„Hattrick potěší. I když je to Silvestrovské derby, je to pořád derby a furt ho chci vyhrát. Motivace je vždy. V prvním poločase to nebylo úplně ono. To jsem spíš přihrával, učil se zatáčet, ale druhý poločas už to bylo lepší,“ řekl Bednář. „Mnohem větším hrdinou než já je David Bičík, chytil minimálně tak sedm osm gólů,“ doplnil dvaačtyřicetiletý bývalý útočník.
Před hlavním zápasem kategorie nad 35 let se jako obvykle na dvakrát 20 minut hrálo derby veteránů. I v něm měla zásadní vliv na výsledek neproměněná penalta. V předposlední minutě mohl srovnat sparťan Čížek, gólman Vaniak mu ale pokutový kop vyrazil. Za Slavii vedle brankářské legendy po delší době nastoupil na Silvestra Šmicer, za Spartu pak Řepka.