Jihlava trápila vedoucí Zbrojovku, rezerva Baníku sahala na Žižkově po výhře

Na výhru 2:1 na hřišti předposlední Jihlavy se ve 24. kole druhé ligy hodně nadřeli fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno, která nyní vede před Táborskem o devatenáct bodů. Jihočeský celek dohrává v pondělí kolo před kamerami ČT sport se čtvrtým Artisem Brno. Až v nastaveném čase zachránili fotbalisté Viktorie Žižkov na svém stadionu aspoň remízu s béčkem Baníku Ostrava. Viktoria nevyhrála druhý zápas po sobě. Třetí Opava, která drží druhou barážovou příčku, nevyužila šanci vzdálit se jí na šest bodů a podlehla doma gólem v nastaveném čase rezervě Slavie 1:2.
Zbrojovka má náskok 19 bodů na Táborsko a 21 na Artis. S oběma aktéry pondělní dohrávky má lepší bilanci vzájemných zápasů. Jihočechy dvakrát porazila (2:1 a 1:0), více bodů uhrála i s brněnským rivalem (2:2 a 2:0). Třetí Opava už na první příčku a přímý postup dosáhnout nemůže. Zbrojovka nebude mít šest kol před koncem soutěže jistý návrat do první ligy po třech letech pouze v případě, že Táborsko zvítězí nad Artisem a přiblíží se lídrovi tabulky na 16 bodů.
Hrdinou duelu na Vysočině byl Kanakimana. Útočník z Burundi skóroval na začátku obou poločasů a zajistil Zbrojovce dvoubrankový náskok. Omotoye v závěru snížil, ale vyrovnat už domácí nestačili. Předposlední Jihlava ztrácí čtyři body na záchranu.
Pražané na Žižkově vedli zásluhou Jiráska, ještě v první půli odpověděl Šehič a po změně stran otočil skóre střídající Škrkoň. Utkání směřovalo k vítězství hostů, jenže v nastavení srovnal další příchozí hráč z lavičky Patka. Baník nedosáhl na třetí výhru po sobě a v tabulce je osmý o čtyři body za nedělním soupeřem.
Opava vyrovnala vedení slávistického béčka v 75. minutě, kdy na trefu Pikolona odpověděl Kaštánek, ale v 92. minutě vystřelil výru hostům Naskos.
Rezerva Slavie je v tabulce desátá a hned za ní jsou České Budějovice. Jedenáctou příčku si pojistily díky brance Suchého. Dynamo se vzdaluje od sestupových příček, čtrnáctá Kroměříž je před nimi stále jen o čtyři body.
Výsledky 24. kola druhé fotbalové ligy
Jihlava – Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)
Branky: 75. Omotoye – 2. a 51. Kanakimana. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Dohnal. ŽK: Matoušek (Jihlava). Diváci: 1319.
Opava – Slavia Praha B 1:2 (0:1)
Branky: 75. Kaštánek – 35. Pikolon, 90.+2 Naskos. Rozhodčí: Trska – Matoušek, Lakomý. ŽK: Mužík – Michez. Diváci: 1882.
Viktoria Žižkov – Baník Ostrava B 2:2 (1:1)
Branky: 20. Jirásek, 90.+2 Patka – 29. Šehič, 77. Škrkoň. Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Ježek. ŽK: Batioja – Hrubý, Okebugwu. Diváci: 1268.
České Budějovice – Kroměříž 1:0 (1:0)
Branky: 30. Suchý. Rozhodčí: Wulkan – Novák, Šůma. ŽK: Chizurum, Krch – Kříž, Mach, Holík. Diváci: 720.
Příbram – Sparta Praha B 2:0 (0:0)
Branky: 61. Conte, 90.+3 Vrána. Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Dorotík. ŽK: Vrána, Švestka – Pech. Diváci: 815.
Chrudim – Vlašim 0:2 (0:0)
Branky: 50. Djordjič z pen., 56. Rama. Rozhodčí: Opočenský – Malimánek, Marek. ŽK: Tecl, Šerák – Záviška, Rama, Rezek. Diváci: 210.
Prostějov – Ústí nad Labem 2:1 (0:1)
Branky: 74. z pen. a 88. Koudelka – 36. Richter. Rozhodčí: Orel – Dresler, Jurajda. ŽK: Polášek, Matocha, Hais – Fantiš. Diváci: 602.